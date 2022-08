Véronic DiCaire en spectacle deux soirs à Rivière-du-Loup

Après plus de deux ans d’attente, la chanteuse et imitatrice Véronic DiCaire montera sur les planches du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup les 17 et 18 aout afin de présenter son tout nouveau spectacle, qui était initialement prévu en avril 2020.

«Enfin, on reprend la route avec cette tournée. Il y a une belle énergie dans la salle, je pense que c’est parce que ça fait longtemps qu’on veut se voir», commente Véronic DiCaire. Pendant près de deux heures de spectacle, elle interprétera de nombreux succès qui plairont à un large public, passant d’Édith Piaf, à Céline Dion, Madonna, Adele, Whitney Houston, Ariane Moffat, Cœur de pirate et bien plus.

«Pour cette nouvelle tournée, je voulais vraiment avoir quelque chose de généreux, autant pour le contenu que le contenant. Il y aura six danseurs et quatre musiciens sur la scène. Le spectacle est dans un format familial, je veux que tout le monde vienne voir mon spectacle et ait du plaisir», ajoute la chanteuse.

Au cours des dernières années, Véronic DiCaire a ajouté plusieurs voix supplémentaires à son arsenal. «Je vais autant dans les années 60 avec Michèle Richard et je fais aussi Dua Lipa et Charlotte Cardin. Je voulais cibler chaque génération […] J’avais envie de musicalement tripper sur la scène et de pouvoir me libérer vocalement tout en faisant vivre des émotions aux gens.»

Elle indique que la mise en scène et la scénographie collent à chacun des univers qui se déploieront sur la scène. Toutefois, pour cette nouvelle tournée, Véronic DiCaire a délaissé les costumes et les perruques pour se concentrer davantage sur l’ambiance qu’elle crée avec les danseurs et les musiciens.

«Je suis très fière de ce spectacle et du fait qu’on peut aussi le déplacer et l’offrir aux gens de l’est du Québec, pas juste à Montréal. Je vais aller à Rivière-du-Loup pendant l’été, ce qui est plutôt rare, alors je vais en profiter», complète Véronic DiCaire.

Les deux représentations du spectacle de Véronic DiCaire seront présentées par Rivière-du-Loup en spectacles au Centre culturel Berger le mercredi 17 aout et le jeudi 18 aout à 20 h.