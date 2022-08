Carole-Anne Roussel parmi les 30 jeunes artistes classiques les plus en vue au Canada

La carrière de la chanteuse soprano native de Rivière-du-Loup, Carole-Anne Roussel, a franchi une nouvelle étape le 2 aout. Elle figure maintenant au palmarès des 30 musiciens classiques de moins de 30 ans les plus en vue au Canada, dressé par CBC Music. Une distinction qu’elle accueille avec humilité et fierté.

«Quand on franchit de nouvelles étapes comme ça, ça nous permet de contempler le chemin parcouru. C’est réconfortant de voir qu’on continue à avancer. Ça fait du bien, ça fait plaisir et ça nous donne encore plus de courage pour la suite», a réagit la chanteuse de 27 ans.

Elle indique que chaque année, ce palmarès est particulièrement attendu dans le milieu de la musique classique. «On ne le met pas dans notre CV, mais c’est vraiment bien perçu. C’est un rappel pour les gens que certains artistes sont à surveiller, selon leur parcours de la dernière année», complète Carole-Anne Roussel.

Gagnante du Prix d’Europe en 2021, elle débute sa 4e année de résidence à la Chapelle musicale Reine Elisabeth de Belgique. Au cours de la dernière année, elle a interprété le rôle de Leila dans l’opéra «Les pêcheurs de perles» de Bizet avec Jeunesses musicales Canada. Elle a également atteint la finale du concours de l’Orchestre symphonique de Montréal en novembre 2021. CBC Music, dans sa sélection, évoque aussi ses prestations de soprano solo dans le Stabat Mater de Dvorak et Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn en Belgique.

Cet été, Carole-Anne Roussel a interprété trois rôles dans le spectacle «3 contes d’Andersen pour petits et grands enfants» présenté par le Festival d’opéra Québec en collaboration avec la Relève musicale de Québec.

La chanteuse soprano croit que les artistes bénéficiant d'une tribune ont un rôle qui dépasse celui du simple divertissement. «Mon chant permet de laisser aller des émotions qu’on a dû mal à définir et de faire passer des messages. À travers ma voix, j’essaie de faire passer le message d’acceptation de soi, de se prendre comme on est, de se laisser aller et d’être plus soi-même», explique Carole-Anne Roussel. Intéressée par les sciences sociales, elle dit aussi avoir une sensibilité particulière aux personnes faisant partie de communautés marginalisées et elle souligne l’importance d’avoir conscience de ses privilèges en tant que personne blanche vivant dans des pays occidentaux.

Au cours du mois d’aout, la tournée de l’Ensemble Renouveau, dont elle fait partie, reprendra sa tournée estivale. Cet automne, Carole-Anne Roussel continuera de travailler sur des projets en Belgique, en lien avec la Chapelle musicale Reine Elisabeth. Elle débutera également sa préparation afin de participer à d’autres concours internationaux l’an prochain.

Il sera possible d’écouter Carole-Anne Roussel et l’Ensemble Renouveau lors d’un concert prévu le 10 novembre au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.

