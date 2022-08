Paraloeil sur la route amène le cinéma documentaire au KRTB

Les cinéphiles des municipalités de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (ile Verte), Saint-Clément et Lejeune auront droit à des projections extérieures de films documentaires au cours du mois d’aout, dans le cadre de la tournée de Paraloeil sur la route au Bas-Saint-Laurent.

«Nous avons choisi d’avoir une sélection de documentaires comprenant une œuvre du Bas-Saint-Laurent, un film québécois et un troisième international. Les documentaires sont toujours introduits et il y a un moment de discussion à la fin qui permet aux personnes participantes d’échanger et de réfléchir ensemble, parfois en présence du réalisateur», ajoute le directeur général de Paraloeil, Simon Croz. Les films seront présentés pendant quelques jours dans une même municipalité, à la manière d’un petit festival de cinéma.

Au cours des derniers mois, le Paraloeil s’est procuré un nouvel écran gonflable, un véhicule et des accessoires pour permettra la diffusion de films en plein air. «Il faut aller vers nos publics parce qu’ils n’ont pas la capacité de se rendre à Rimouski tout le temps pour voir des films. On ne voulait pas aller dans les villes centres, on voulait être plus originaux pour nos lieux de diffusion», précise le directeur de Paraloeil. Des solutions de rechange intérieures sont prévues en cas de mauvais temps, en conservant le même horaire de projection.

À Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, le film «Je me soulève» d’Hugo Latulippe sera présenté le 6 aout à 20 h 30 en présence du réalisateur. Toujours dans cette même municipalité, le film «Pour la suite du monde» de Pierre Perrault et Michel Brault sera projeté le 7 aout à 20 h 30. Le 8 aout à 20 h 30 se déroulera la diffusion du troisième film «La vraie nature de Bernadette» de Gilles Carles.

Le Centre des loisirs de Saint-Clément recevra les films diffusés par Paraloeil les 12, 13 et 14 aout à 20 h. Les films de «Chroniques hospitalières» de Brigitte Lacasse, en présence de la réalisatrice, «Innu Nikamu : Chanter la résistance» de Kevin Bacon Hervieux et «La panthère des neiges» de Marie Aguimet & Vincent Munier.

Du côté de la Halte Lacustre de Lejeune, les documentaires «Les échos du moulin» de Philippe Caumette, en présence du réalisateur, «Boisbouscache» de Jean-Claude Coulbois et «La panthère des neiges» de Marie Aguimet & Vincent Munier seront présentés du 25 au 27 aout à 20 h.

Le public est invité à se joindre à chacune des projections en apportant une chaise et une couverture. Plus d’informations sont disponibles au cinema.paraloeil.com. D’autres projections de Paraloeil sur la route ont eu lieu au mois de juillet à Sainte-Félicité, Sainte-Flavie et Causapscal.