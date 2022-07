Le film «L’acte de la beauté» poursuit sa lancée

Le documentaire «L’acte de la beauté» du réalisateur de Saint-Alexandre de Kamouraska, Nicolas Paquet, sera présenté dans une douzaine de villes cet été, après avoir été à l’affiche notamment à Québec, Montréal, Sherbrooke et Rivière-du-Loup. Au total, le film aura été projeté dans plus de 25 villes, au Québec, ailleurs au Canada et en France.

Tourné à la ferme collective écologique Sageterre, située au Bic, le cinquième long métrage du cinéaste bas-laurentien plonge le spectateur dans la pensée et les actions du philosophe et paysan Jean Bédard. «Plusieurs cinéphiles m’ont dit que le documentaire leur a fait un grand bien, qu’il arrivait au bon moment alors que la Terre nous envoie des signes clairs qu’il faut agir pour notre avenir», explique Nicolas Paquet. Ce dernier accompagnera le film sur la route entre autres à Baie-Saint-Paul, Saint-Siméon, Carleton, Québec, Montréal, Sutton et Bonaventure.

ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX

Cette tournée sera ponctuée de deux projections bien spéciales. Tout d’abord, à Saguenay le 9 juillet, le public aura droit à un programme festif bien varié, alors que le film «La Macha» de la réalisatrice Claudia Chabot sera aussi sur grand écran. À cela s’ajoutera une dégustation de produits locaux et des prestations musicales.

Le 11 août, une version inédite du film sera dévoilée lors d’un ciné-concert à l’église de Saint-Fabien. Plusieurs musiciens, dont le Quatuor Saint-Germain qui a interprété la trame musicale du film, joueront des pièces classiques avant, pendant et après le film. Ce sera donc un dialogue original et enlevant entre cinéma et musique. Cet événement fait partie du festival Concert aux Îles du Bic.

Le film sera notamment projeté à Rivière-Bleue le 5 août ainsi qu’à l’Isle-Verte le 17 août.

Pour visionner la bande-annonce il faut se rendre au : https://vimeo.com/649525471/013c6ac557