Loïc Lafrance atteint la grande finale des Francouvertes

Le 17 avril, le groupe musical de Loïc Lafrance, formé d’artistes louperivois, a franchi la dernière étape vers la grande finale des Francouvertes à Montréal. Il fait partie des trois finalistes avec Soleil Launière et Sensei H, qui monteront sur les planches du Club Soda le 13 mai afin de couronner la formation gagnante.

Lors de la demi-finale, Loïc Lafrance a remporté des prestations à Osheaga, à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu et à Santa Teresa (Sainte-Thérèse), puis une prestation en direct offerte par CISM. Believe a remis également la bourse Believe d’une valeur de 1 000 $.

Le groupe de Loïc Lafrance est formé des Louperivois Mathieu Boucher, Philippe Boucher, Bastien Banville et Gabriel Chouinard de Saint-Antonin. Sa musique prend ses inspirations du rock des années 70, mais elle est bien ancrée dans le présent. Il s’agit de la seule formation musicale du Bas-Saint-Laurent qui a franchi l’étape des demi-finales.

Sorti en 2023, son plus récent EP Théâtre/Violence juxtapose le parcours de l’auteur en art et en sociologie. Il aborde entre autres la violence que les constructions sociales peuvent engendrer pour les personnes marginalisées.

Depuis le 22 avril, le public peut voter en ligne afin de déterminer la personne lauréate du prix Andréanne-Sasseville, soit une bourse de 5 000 $ qui sera offerte par Sirius XM et remise lors de la grande finale. Les internautes pourront voter après avoir consulté les montages vidéo des artistes lors des Francouvertes.

De plus les artistes qui participeront à la grande finale courent la chance de mettre la main sur une bourse de 15 000 $ offerte par SiriusXM.