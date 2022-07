Un été rempli pour Cyntia Dubé

L’autrice de L’Isle-Verte, Cyntia Dubé, a un été chargé. La saison estivale est à peine commencée qu’elle a publié deux livres : Abimes et Les aventures monstrueuses des frères Tremblay : Expédition Boréale (tome 2). Au contraire d’artistes qui ont vu leur inspiration diminuer avec la pandémie, l’écrivaine déborde d’idées.

«Mon cerveau n’arrête jamais. […] Je n’ai pas de vide en dedans de moi. Je suis pleine d’histoires, d’idées et d’aventures. Ce qui est plus dur ce n’est pas le syndrome de la page blanche, c’est de choisir un projet, de le peaufiner, de le développer», confie-t-elle en riant. Son écriture a été une échappatoire pour elle durant la COVID-19. Cela lui a permis de se pencher sur ses nombreux projets, lui redonner un certain contrôle.

Abimes est un recueil de nouvelles allant de l’horreur, au fantastique, au postapocalyptique. Il est un dérivé du Recueil Maudit, initiative de Dave Turcotte-Lafond auquel Mme Dubé a participé. «Dans le cadre de ce projet-là, j'ai écrit plusieurs nouvelles pour essayer de trouver plusieurs avenues. J’ai donc cumulé plusieurs textes et j’ai eu envie, pour ceux que j’avais en surplus, d’écrire un petit recueil», a-t-elle expliqué. Ce livre autoédité lui a permis d’essayer divers genres et de tâter le terrain chez ses lecteurs quant à des idées d’histoires pour de futurs romans.

Parmi les neuf nouvelles, l’autrice a un penchant pour sa nouvelle Grise où elle écrit sur un comportement que les humains peuvent avoir face à eux-mêmes. Le court texte évoque l’automutilation : «C’est la première fois que j’allais aussi loin dans la description de quelque chose et je trouve que j’ai réussi à garder un petit côté poétique», se réjouit-elle, mentionnant le contraste entre le thème plus noir et la façon d’écrire plus douce.

Dans le cas du livre jeunesse Les aventures monstrueuses des frères Tremblay, l’écrivaine revient avec Expédition Boréale, un second tome de sa série créée avec ses enfants. Son aîné, Tommy, a réalisé les dessins. L’implication de ses enfants permet à Mme Dubé d’éveiller ses garçons à la lecture ainsi que de développer leur côté créatif. Elle veut leur montrer qu’en y mettant du sien, qu’en se dépassant et en croyant en soi, tout peut être accompli.

L’écrivaine qui a écrit nombreux livres adultes en sortira un autre destiné à cette clientèle au courant de l’été. En attendant, il est possible de se procurer Abimes et Les aventures monstrueuses des frères Tremblay : Expédition Boréale dans les librairies de la région ou auprès de l’autrice.