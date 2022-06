Improvisation en danse contemporaine au Musée du Bas-Saint-Laurent

Le Musée du Bas-Saint-Laurent (MBSL) invite la population à assister à une performance de la chorégraphe et danseuse contemporaine wolastoqey Ivanie Aubin-Malo. L’évènement aura lieu le jeudi 23 juin prochain à 18 h au MBSL.

Lors de la représentation, l’artiste proposera trois improvisations en danse contemporaine autour de trois concepts en lien avec la langue wolastoqey. Une discussion avec l’artiste suivra l’évènement.

La performance s’inscrit dans le contexte de l’exposition KMAWQEPIYAPON (Nous sommes assis.e.s dans le même cercle) lancée le 10 juin dernier. L'exposition, commissariée par l'artiste Wahsipekuk, Ginette Kakakos Aubin, regroupe quinze artistes autochtones de la Confédération Wabanaki, dont l’artiste wolastoqey (Malécite) Ivanie Aubin-Malo.

Chorégraphe, interprète et commissaire wolastoq et québécoise, Ivanie Aubin-Malo investit des projets porteurs de réflexions autour de l’écologie et de l’éthique humaine vis-à-vis de son environnement. En 2020, elle initie la série d'événements MAQAHATINE qui met en lien des artistes autochtones du mouvement pour briser l’isolement, cultiver l’inspiration, faciliter le partage de connaissances et oser certaines collaborations. Ses recherches artistiques souhaitent inviter le corps à reprendre contact avec la beauté de la langue wolastoqey en relation avec le territoire.

Dans la lignée des partenariats interdisciplinaires amorcés lors d’expositions antérieures, la prestation d’Ivanie Aubin-Malo permettra au public de découvrir l’exposition d’une façon unique et sensible.