Le gouvernement du Québec appuie le festival le Tremplin de Dégelis

Le gouvernement du Québec a attribué, par l’entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant 30 000 $ au festival le Tremplin, qui aura lieu à Dégelis jusqu’au 21 mai.

La ministre du Tourisme et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, en a fait l’annonce le 16 mai. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie touristique.

«Les festivals et les événements contribuent grandement à l’attractivité du Québec comme destination touristique. D’année en année, ils accueillent de nombreux visiteurs, qui parcourent nos régions. Le gouvernement du Québec est fier de s’associer au succès du festival le Tremplin de Dégelis: il offre la chance aux artistes de la relève de faire leurs premières armes sur scène et de découvrir les différentes facettes du métier. Je suis convaincue que les festivaliers les applaudiront chaudement, leur donnant ainsi la petite tape dans le dos dont ils ont besoin. Voilà une belle façon d’entamer la saison estivale au Québec et d’encourager des gens de chez nous», a commenté Caroline Proulx par communiqué de presse.

Le Tremplin de Dégelis a pour mission de faire découvrir les artistes émergents en chanson et en humour en plus de favoriser le développement culturel et touristique de la région du Témiscouata. En 2022, l’événement s’est offert un nouveau décollage et bénéficiera d’une salle remplie à pleine capacité. Le tout sera également diffusé sur le web. Au total, l’organisation a reçu cette année 128 inscriptions, soit 25 de plus qu’en 2020.

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du gouvernement du Québec soutient des initiatives qui encouragent le développement d’une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.