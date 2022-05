Julianne Bouchard finaliste à un concours de dessin

Julianne Bouchard, élève de première année à l’école trilingue Vision de Rivière-du-Loup est finaliste au concours «Mon Saint Laurent inspirant» organisé par la Fondation Monique-Fitz-Back. Elle a été sélectionnée dans la catégorie loisirs et métiers.

Ses camarades de classe de premier cycle ont aussi participé aussi, mais c’est l’œuvre de Julianne qui a capturé l’œil du jury. Son dessin sera exposé de juin 2022 à juin 2023 à l'Aquarium du Québec, au parc de l'Anse-Tibbits à Lévis ainsi que sur 11 traversiers de la Société des traversiers du Québec en compagnie des 35 autres œuvres des lauréats et finalistes.

Par l'entremise du concours, la fondation Monique-Fitz-Back espère créer chez les jeunes un sentiment d'appartenance au fleuve en leur proposant une réflexion individuelle sur leur expérience liée au Saint-Laurent et en leur offrant une opportunité pour exprimer leur attachement. Le concours de dessins «Mon Saint-Laurent inspirant» constitue un outil d'une grande valeur pour sensibiliser la population à travers le regard franc et touchant des jeunes.

Le concours artistique «Mon Saint-Laurent inspirant» s'inscrit dans une démarche incluant des activités pédagogiques développées afin de faire découvrir le fleuve Saint-Laurent aux élèves du Québec. Cette démarche pédagogique a pour objectif d'amener les jeunes Québécois.e.s à développer une meilleure connaissance du fleuve afin de les sensibiliser aux enjeux de conservation, de développement et de protection entourant celui-ci.

Le moment du vote pour le coup de cœur du public du concours «MonSaint-Laurent» inspirant est arrivé. Du 25 avril au 20 mai, la Fondation invite le public à voter pour son œuvre préférée parmi celles élues gagnantes par le jury en remplissant le sondage en ligne à l'adresse suivante : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAv1gGMZLi9r9PHM26oTwmTstpHLLpCVlOQA2sIxlZz4Ck6g/viewform?fbclid=IwAR2uQ6jWv66KLRivNsQTqd4BDKmzh4tb8H0Yym4gRva5Y1Qf7lTKXNS8I7w.

Au cours des 10 dernières années, plus de 5 250 dessins auront été soumis au concours «Mon Saint-Laurent inspirant » et près de 43 800 élèves auront été sensibilisés à la beauté et à l'importance du fleuve Saint-Laurent.