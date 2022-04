Un show pour sauver des vies à Témiscouata-sur-le-Lac

C'est ce samedi 23 avril que le groupe de musique punk rock Knobless organise son deuxième spectacle nommé «Un show pour sauver des vies» au profit du Centre de prévention du suicide du KRTB à 19 h 30 à la salle Témiscouata de Témiscouata-sur-le-Lac.

Les musiciens Rino Bossé et Roland Beaulieu ainsi que le groupe Interface participeront aussi à l’événement. La formation Knobless est composée de Jimmy Dunphy à la basse, Louis Dion à la guitare et Joanie Bernier à la batterie.

En février 2020, cette initiative avait permis d’amasser plus de 2 000 $ pour la prévention du suicide.

Knobless travaille présentement un projet d’album et recommence à faire des spectacles dans la région. Il est possible d’obtenir plus d’information sur le «Show pour sauver des vies» en appelant au 418-940-0527.