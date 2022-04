Le rideau tombe sur Trois-Pistoles en chansons

La 16e présentation du concours Trois-Pistoles en chansons en mode virtuel sera la toute dernière, confirme l’organisateur Éric Côté. Après avoir consacré 16 années de sa vie à cet événement, il a décidé de tirer sa révérence en 2022.

«C’est une grosse décision qui est réfléchie depuis plusieurs années. Ça fait longtemps que j’y pense. Le marché immobilier est fort présentement. J’ai mis ma résidence en vente et si cela fonctionne, je pourrai devancer ma retraite», explique Éric Côté. Ce dernier envisage de partager son temps entre le camping et Cuba, selon l'une de ses publications sur les réseaux sociaux.

Trois-Pistoles en chansons a officiellement débuté en 2007, inspiré par la popularité des concours tels que Star Académie. Le concours est é à Saint-Jean-de-Dieu et y s’est déroulé de 2004 à 2006 avant de prendre le nom officiel de Trois-Pistoles en chansons. «C’est certain que ça me fait un pincement au cœur, j’y ai investi 16 ans de ma vie. Certaines semaines, j’y travaillais 7 jours sur 7 […] C’est le seul concours qui a survécu aussi longtemps sans subvention gouvernementale», indique Éric Côté.

En février dernier, l’organisateur craignait les risques financiers associés à la planification d’un événement culturel qui aurait pu être annulé en lien avec la COVID-19. Lors d’une édition régulière du concours, environ 120 artistes de partout au Québec et du Nouveau-Brunswick se seraient déplacés au Camping KOA de Saint-Mathieu-de-Rioux et dans la région des Basques. «Je ne pouvais pas me permettre qu’à la dernière minute des personnes testent positif et annulent leur présence», renchérit l’organisateur.

Il a préféré joué de prudence en 2022 en organisant une version virtuelle de Trois-Pistoles en chansons. «Je pense que nous avons pris la bonne décision. Plusieurs des artistes inscrits m’ont demandé de reporter l’envoi de leur démo de participation parce qu’ils ont attrapé la COVID», ajoute Éric Côté. Ce dernier indique que certaines personnes se sont montrées intéressées à reprendre le flambeau. Des discussions doivent toutefois avoir lieu avant qu’une décision ne soit prise.

Les inscriptions ont donc été prolongées jusqu’au 24 avril et le premier spectacle sera diffusé le 1er mai. Ce report aurait été difficilement envisageable pour un événement en présence. En 2022, l’évènement se déroule donc sur le Web pour une troisième année consécutive.

Trois-Pistoles en chansons se voulait un tremplin et une façon de prendre de l’expérience pour les artistes émergents souhaitant participer à des concours télévisés. Les lauréates de Star Académie Carolanne D’Astous Paquet et Sophie Pelletier, ainsi que la gagnante de La Voix, Valérie Carpentier, sont passées par Trois-Pistoles en chansons.