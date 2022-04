Un vent de printemps souffle sur la bibliothèque

Le printemps et les idées bourgeonnent à la bibliothèque Françoise-Bédard, qui propose pour avril trois activités, dont une présentation aussi inédite qu’inspirante à l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur ce 23 avril, Plumes au vent.

D’ici là, les familles sont d’abord conviées ce samedi 16 avril à célébrer Pâques de 10 h à 17 h. Pour participer, rendez-vous au comptoir du prêt pour obtenir un indice puis partir à la recherche d’un coco entre les rayons. Limite d’un prix par enfant.

PLUMES AU VENT

Épatée par la diversité des œuvres qui ont vu le jour pendant la pandémie, la Bibliothèque a souhaité profiter de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur pour offrir une tribune à tous ceux qui ont saisi leur « plume au vent » et se sont laissés emporter par l’inspiration ces deux dernières années. Exutoire ou envie de transpercer la grisaille de l’isolement et mettre de la couleur, l’écriture aura été pour certains une découverte du confinement.

Le samedi 23 avril à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture, le public pourra découvrir à compter de 9 h 30 les 10 créations bas-laurentiennes qui ont su s’attirer les faveurs du jury, à l’occasion d’un événement littéraire gratuit unique en son genre. De 12 h à 13 h, le public pourra également assister à une conférence en ligne sur la microédition, donnée par Michel Vézina et Pauline Gonzalo de la Maison d’édition indépendante Le Buvard.

La programmation d’avril se conclura avec une conférence de Santé mentale Québec le 28 avril, sous le thème Apprivoiser le stress et l’anxiété. Places limitées et inscription requise au 418 867-6668. Toutes les activités sont gratuites.