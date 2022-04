Appel de projets pour artistes en résidence pour explorer la sociochimie

Le Groupe de recherche en environnement et biotechnologie (GREB) et le Laboratoire en innovation ouverte (LLio) du Cégep de Rivière-du-Loup lancent un appel de projets de résidence de création dans le cadre du projet PRISME de recherche «À la découverte de la sociochimie», financé par le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies et Société et Culture.

Ce programme, d’une durée de deux ans, vise à développer et mettre à la disposition des artistes un espace de création scientifique et artistique en combinant des secteurs de recherche différents. Il consiste à développer et établir un dialogue entre la sociologie et la chimie à travers l’art, par le soutien d’expérimentations du LLio et du GREB.

Plus concrètement, les artistes professionnels ou étudiants choisis exploreront diverses avenues pour favoriser la compréhension de ce que peut être la sociochimie. Les artistes pourront alors choisir parmi une multitude de techniques et supports, incluant de la vidéo, le documentaire, la photo, le dessin, la sculpture, l’art numérique ou la création de biomatériaux donnant des œuvres éphémères ou permanentes. Au terme de ce projet, une exposition se tiendra à l’automne 2024 au Musée du Bas-Saint-Laurent (MBSL) sous la responsabilité de la commissaire Oriane Asselin Van Coppenolle, conservatrice du MBSL.

Lancé le 17 mars 2022, cet appel de dossier prévoit quatre résidences d’artistes professionnel·le·s et deux résidences d’artistes étudiant·e·s d’une durée de trois mois consécutifs chacune. Les artistes professionnel·le·s choisi·e·s recevront un cachet de 12 000 $ et les artistes étudiant·e·s une bourse de 2 500 $. En plus de la bourse, les personnes participantes bénéficieront d’un budget en ressources matérielles, d’un cachet d’exposition et de frais de déplacement et de séjour, afin de participer au vernissage prévu à l’automne 2024 au Musée du Bas-Saint-Laurent.

Le premier appel de candidatures se termine le dimanche 1er mai 2022 à minuit. Tous les détails concernant le dossier de candidature et le processus de sélection se trouvent au www.llio.quebec/sociochimie.