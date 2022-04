Conférences de l’auteur Gaston Michaud dans la région

L’auteur Gaston Michaud, originaire de Saint-Éloi, sera dans la région du 1er au 3 avril afin de discuter de son 3e roman intitulé «La mémoire contagieuse». À travers l’écriture de cette œuvre, il raconte ses souvenirs de la vie quotidienne dans un contexte de ruralité agricole au milieu du 20e siècle. Il décrit les habitudes, mentalités et les comportements des membres de sa famille qui habitaient dans le 4e rang Ouest à Saint-Éloi. Il souhaite ainsi assurer la transmission de cet héritage patrimonial du Bas-Saint-Laurent.

Les personnes intéressées pourront rencontrer l’auteur qui sera à la salle des 50 ans et plus de l’Isle-Verte le 1er avril à 19 h, à la salle Adélard Godbout de Saint-Éloi le 2 avril à 14 h et à la salle des loisirs de Saint-Paul-de-la-Croix le 3 avril à 14 h.