Sur les traces de Jack Kerouac à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

L'auteur américain Jack Kerouac est mondialement connu et célébré pour son légendaire roman «Sur la route» publié en 1957. Pionnier du mouvement Beat Generation qui a profondément marqué et bouleversé la société américaine, Kerouac tire pourtant ses origines ici, à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et à Saint-Pacôme. Un coin de pays qu'il a visité en 1967, deux avant sa mort, à l'âge de 47 ans.

Afin de célébrer le 100e anniversaire de naissance de cette véritable icône et surtout de rappeler son passage en ses terres, la municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup entend célébrer et rendre hommage à ce petit-fils du pays.

L’écrivain est né le 12 mars 1922 de parents québécois, Léo-Alcide Keroack de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et Gabrielle-Ange Lévesque de Saint-Pacôme. Ces derniers se sont rencontrés à Lowell, au Massachusetts aux États-Unis, où Jack Kerouac est né. Ses grands-parents, Clémentine et Jean-Baptiste Kerouac, sont aussi natifs de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.

Témoignant de l’impact du livre «Sur la route» de Jack Kerouac sur la culture populaire américaine, la chanson «Hit the road Jack» composée par Percy Mayfield et chantée par Ray Charles fait référence à ce roman. Ils sont nombreux, allant de Bob Dylan avec la pièce «On the Road Again» en 1965 jusqu'à Francis Cabrel avec la chanson «Les chemins de traverse».

«Ma mère m’a souvent répété que Jack Kerouac était passé à Saint-Hubert l’année où elle s’était mariée. Il avait demandé à mon grand-père le chemin pour retrouver la maison de naissance de son père», raconte Josée Ouellet, la mairesse de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Afin de faire connaitre Jack Kerouac à la population, de nombreuses activités seront organisées dès ce printemps dans le cadre de l’évènement [email protected] à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, tout comme à Lowell au Massachusetts et à Saint-Pacôme. «On veut donner la place qui revient à Jack Kerouac au Bas-Saint-Laurent. Il est vraiment venu ici, nous avons des preuves vivantes et des gens qui s’en souviennent», explique Mme Ouellet. Jack Kerouac est décédé deux ans après son passage au Bas-Saint-Laurent, en 1969 à l’âge de 47 ans.

Le propriétaire du Garage Soucy de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Pierre Soucy, se souvient que son grand-père Joseph Soucy racontait avoir rencontré un Kerouac de Lowell qui cherchait ses racines familiales. «Il avait parlé avec lui environ une demi-heure. Les gens les plus vieux du village savaient que notre arrière-grand-père avait acheté la maison familiale d’un dénommé Kerouac […] Ce que je trouve important, c’est cette histoire que la famille Soucy a toujours pu garder vivante. Depuis plusieurs années, je parle de Jack Kerouac et de l’importance qu’il a aux États-Unis», explique-t-il. Ainsi, Pierre Soucy s’est naturellement impliqué dans le comité des festivités du 100e anniversaire de naissance de Jack Kerouac à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, avec Marcel Deschamps.

L’une des personnes à se souvenir du passage de Jack Kerouac en 1967 est Gaétane Soucy, qui était alors âgée d’environ 16 ans. «Ce dont je me rappelle est très minime. Il était venu chez nous pour voir ma grand-mère, parce qu’il savait qu’elle avait acheté la maison des Kerouac. Il avait l’air un peu spécial et il était habillé avec des culottes trois fois trop grandes pour lui. Son chauffeur, monsieur Chaput, conduisait l’auto et il fumait beaucoup, on voyait la boucane sortir. Ma grand-mère se demandait ce que Jack Kerouac était venu faire à Saint-Hubert et elle disait que c’était un coureur de jupons», raconte Gaétane Soucy.

Lors des festivités prévues pour le 100e anniversaire de naissance de Jack Kerouac, une plaque commémorative soulignant son passage à Saint-Hubert en 1967 sera installée sur un monument existant érigé en 1883 devant la maison du chemin Taché Ouest, où a été célébrée la première messe de la paroisse. Selon la Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, la maison est aussi l’endroit où sont demeurés les grands-parents de Jack Kerouac et où son père est né. L’année centenaire de Jack Kerouac sera célébrée lors des festivités de la Saint-Jean-Baptiste, en juin. Un grand panneau de l’affiche officielle de l’évènement [email protected] sera installé sur le mur extérieur du Centre communautaire de Saint-Hubert, au centre du village. Il demeurera en place pendant quelques années. Il est prévu qu’un Espace Kerouac permanent soit aménagé à la bibliothèque municipale. La section dédiée à l’auteur sera interactive et présentera plusieurs éléments visuels. Une vaste sélection de livres écrits par et sur Jack Kerouac sera disponible pour les citoyens. Une équipe d’étudiants de l’École des métiers du cinéma et de la vidéo du Cégep de Rivière-du-Loup a réalisé le court métrage «Sur la route de ses racines» mettant en lumière le pèlerinage qui a mené Jack Kerouac jusqu’à Saint-Hubert à la recherche de ses racines familiales. L’œuvre a d’ailleurs été finaliste au festival Vues dans la tête de en 2022.

Les partenaires des festivités comprennent le comité organisateur des célébrations du 100e anniversaire de Jack Kerouac à Lowell, la succession de Jack Kerouac, la Délégation du Québec à Boston, le Centre de la Francophonie des Amériques et l’Association des familles Kerouac du Québec.