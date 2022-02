Développement St-Godard invite la population à ses activités hivernales

L’organisme de développement culturel et d’innovation social Développement St-Godard invite la population aux Hivernales 2022 de la Halte Lacustre du Grand Lac Squatec à Lejeune. Du 5 au 13 mars, une multitude d’activités culturelles seront offertes à l’extérieur sur le site festivalier de la Halte, au 331, rang du Lac à Lejeune.

La programmation débutera le 5 mars à 13 h 30 avec l’artiste atikamekw Jacques Newashish qui ouvrira les Hivernales en chant et tambour. À 14 h, l’auteur-compositeur-interprète de rap El Yuc sera en spectacle. À 15 h, Franco Newashish proposera son rap qui s’inspire de sa nation Atikamekw de Wemotaci et de ce qui se passe dans sa communauté. Ensuite à 19 h, Jacques Newashish offrira une heure de conte sur le bord du feu.

Le 6 mars à 14 h, le groupe musical les Matantes à Bouche chantera la musique traditionnelle d’ici et d’ailleurs, ses compositions originales et d’autres surprises. Pour ce spectacle bien spécial, elles allieront leurs voix à celle d’Elise Argouarc’h, active sur les scènes du conte, de slam et de poésie.

Du 7 au 11 mars de 14 h à 16 h, de l’animation en continu est prévue, soit des spectacles de chansons, de musique ou de magie avec Toby Beaulieu, Michel Dufour, Arts et Merveille, Catherine Lamarre, Marc Bilodeau, marionnettes et autres artistes de passage.

Le 10 mars, le duo formé de Martin Morais et Marc Bilodeau sera en spectacle lors d’un 5 à 7. Le 12 mars à 13 h, la musicienne Isabelle Doucet et la conteuse Ariane Labonté uniront leurs passions pour partager des histoires poétiques et rigolotes qui transportent les enfants à travers l'univers de la danse, de la musique et du conte merveilleux. À 13 h également, Anne-Marionnette déambulera avec ses marionnettes. À 14 h, l’auteure-compositrice-interprète Claude Hurtubise présentera son tout nouveau spectacle «Suivre les lucioles». L’ouverture du bal masqué avec La marionnette streaptiseuse aura lieu à 20h et à 20 h 15, Isaïe (Martine Morissette) offrira un spectacle de feu. À 20 h 30 débutera le bal masqué avec le groupe de musique traditionnelle Excavation & Poésie.

Le 13 mars à 11 h, Ariane Labonté présente «Drôles d’oiseaux», deux fables philosophiques pour faire découvrir aux enfants la nature des oiseaux, tout en portant un message de paix et de liberté. Les marionnettes ajoutent une dimension surprenante et les chansons agrémentent le tout. À 13 h 30, Isabelle Doucet présentera «Les contes de la lanterne». Les familles seront invitées à la fin pour une petite balade musicale dans la forêt avec les lanternes. Ensuite, à 14 h 15, Anne-Marionnette animera le spectacle «Quand les marionnettes s’emmêlent». La fin des festivités aura lieu à 15 h. Un bistro offrira des boissons chaudes et des soupes réconfortantes.

Ces activités culturelles sont rendues possible grâce au soutien financier de Patrimoine Canada et à la contribution du collectif des Artistes et Artisans locaux.