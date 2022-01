Soutien financier pour neuf projets culturels au KRTB

Neuf projets artistiques des secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques ont reçu du financement du Programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent.

Un montant de 1 093 845 $, réparti sur 3 ans (2019-2022), a été investi par les partenaires pour soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

Voici les projets financés dans le dernier appel prévu à cette entente :

Andrée Bélanger (MRC de Témiscouata) reçoit 20 000 $ pour la création et la présentation d’une série d’œuvres sur papier intitulée «Nuances», réalisée avec des encres artisanales dont les matières premières proviennent du territoire.

Soraïda Caron (MRC des Basques) se voit octroyer 17 000 $ pour réaliser «Dansons aux Jardins», un parcours déambulatoire in situ présenté dans les Jardins de Métis, combinant danse contemporaine et sculptures.

Marie Pierre Daigle( MRC de Kamouraska) récolte 18 000 $ pour la conception et la présentation d’un corpus de pièces sculpturales intitulé «Réseaux et matières sensibles», réunissant verre et textile.

Vincent Fillion (MRC de Kamouraska) reçoit 18 000 $ pour la composition, l’enregistrement et la production de «Possible», un premier album musical du duo Vincent Fillion et Maude-Éloïse Brault.

Christian Lewis (MRC de Rivière-du-Loup) se voit octroyer 9 900 $ pour la création de 12 pièces musicales liées à 12 poèmes sur le deuil au masculin.

Pierre-Olivier Thériault(MRC de Rivière-du-Loup) récolte 19 000 $ pour l’enregistrement d’un album musical intitulé «Collation» aux studios du Camp musical St-Alexandre et du Sonar.

Le Centre d’art de Kamouraska obtient 21 500 $ pour la réalisation du projet «Mi-sauvage», regroupant une installation immersive, une œuvre sonore et une publication.

Le festival Mots de la Rive (MRC de Rivière-du-Loup) reçoit 25 000 $ pour la réalisation de sa prochaine édition sous le thème «Havre commun».

Le Camp musical St-Alexandre (MRC de Kamouraska) a reçu 17 000 $ pour l’accueil de sept résidences artistiques.

Ce programme de financement est issu d’une entente conclue en 2019 entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC de Kamouraska, de La Matanie, de La Matapédia, de La Mitis, Les Basques, de Rimouski-Neigette, de Rivière-du-Loup et de Témiscouata, les villes de La Pocatière, de Matane, de Mont-Joli et de Rimouski, en collaboration avec le Collectif régional de développement et Culture Bas-Saint-Laurent.

Pour la liste complète des projets soutenus dans la région du Bas-Saint-Laurent : https://www.culturebsl.ca/communique-pour-diffusion-immediate/un-soutien-financier-pour-22-projets-artistiques-et-litteraires-au-bas-saint-laurent