Rick et les Bons Moments : dans le bois à Sainte-Rita

L’auteur-compositeur-interprète et résident de Sainte-Rita, Éric Blanchard, rend hommage à sa terre d’accueil dans sa toute nouvelle chanson intitulée «Sainte-Rita», qui paraitra sur son prochain album dont la sortie est prévue à l’automne 2022.

«C’est mon refuge, c’est mon coin coup de cœur qui me permet de garder un équilibre. Je reste dans un rang isolé et mes amis sont mes voisins. On voit l’érablière où je travaille de chez nous […] Sainte-Rita c’est aussi la patronne des causes perdues et des désespérés. Elle se matérialise dans les gens et le coin de pays pour moi», explique l’artiste.

L’enregistrement de l’album a été complété à Montréal la semaine dernière. S’il avait certaines des paroles et mélodies en tête, Éric Blanchard a aussi composé sous la pression de se trouver en studio, avec l'aide d'Éric Dion pour les paroles et la réalisation. «Sainte-Rita» fait partie de ses chansons qui sont montées avec l’inspiration du moment. Elle a même déjà tourné dans une radio en Australie. Le nom de cette municipalité des Basques aura rarement autant voyagé.

On peut entendre le refrain suivant, dans ce premier extrait dévoilé au cours des derniers jours :

«Sainte-Rita lâche-moi pas Ramène-moi dans l’bois Sainte-Rita lâche-moi pas Ramène-moi, ramène-moi dans tes bras»

Sainte-Rita by Rick et les Bons Moments

«Pour ce deuxième album, c’est une musique de festivals, qui bouge et qui groove. Je suis bien content que ma musique soit écoutée. En tournée, je trouve cela difficile de conserver une bonne hygiène de vie. J’aime faire des spectacles, mais pour moi c’est dur de quitter Sainte-Rita», ajoute Éric Blanchard.

Le projet Rick et les Bons Moments, c’est avant tout un défi qu’Éric Blanchard s’est lancé pour son 50e anniversaire. Avec son premier album sous cette nouvelle identité, il a récolté une nomination au gala de l’ADISQ dans la catégorie Album de l’année - Folk en 2021. Sa chanson «Parké su’l flat» a aussi tourné dans près d’une soixantaine de stations de radio francophones. Éric Blanchard a travaillé dans le milieu de la musique pendant plus de 25 ans, avec de nombreuses formations comme Pépé, Mordicus, Les Chercheurs d’Or et Raton Lover. Comme pour son premier album, le deuxième paraitra sous l’étiquette Rosemarie Records.