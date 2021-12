Maxime Giroux est la tête d’affiche du 10e festival de cinéma Vues dans la tête de…

Le festival Vues dans le tête de… qui se déroulera du 3 au 6 février 2022 à Rivière-du-Loup a donné carte blanche au réalisateur montréalais Maxime Giroux, à l’occasion de son 10e anniversaire. En février prochain, il présentera en avant-première son film «L’affaire Norbourg», présentement en post-production.

«C’est un film profondément ancré dans une histoire qui a marqué le Québec quand elle est sortie au début des années 2000», explique le réalisateur. Maxime Giroux souligne qu’il est important pour lui d’amener le cinéma d’auteur hors des grands centres comme Montréal. «Le film a été fait pour présenter d’abord et avant tout aux Québécois, peu importe leur région. C’est beaucoup plus important pour moi de faire cela que de le présenter à Montréal, où on a peut-être plus accès à ce genre de projections», ajoute-t-il.

S’il est encore trop tôt pour annoncer la programmation, la coordonnatrice générale du festival Vues dans la tête de…, Priscilla Winling indique que l’équipe s’affaire présentement à préparer des classes de maitre, des tables rondes et des petits rendez-vous qui mêleront musique et cinéma.

«L’ADN du festival, c’est la rencontre entre les réalisateurs et les gens de la région. On y tient très fort, il faut garder ce lien, pandémie ou non. On a autant besoin de voir des films ensemble que d’en parler ensemble et il faut trouver des moments et des occasions de parler de ce qu’on voit», explique Priscilla Winling. Le comité organisateur prévoit accueillir les cinéphiles et les réalisateurs en chair et en os cette année, puisque l’événement est avant tout un lieu de rencontre et d’échanges pour les passionnés du cinéma.

La coordonnatrice a également confirmé le retour du volet Ville et villages en images, qui met en valeur le territoire de la région à travers des œuvres créées par la population. Avec sa carte blanche accordée à Maxime Giroux, le festival souhaite montrer l’audace et la différence présente dans le cinéma québécois.

Le président du conseil d’administration de Vues, Simon Croz, précise que les activités rendues possibles par le festival de cinéma de Rivière-du-Loup fédèrent tout un milieu, en impliquant également les étudiants de l’École des métiers du cinéma et de la vidéo du Cégep de Rivière-du-Loup.

Toute la programmation complète du festival Vues dans la tête de … Maxime Giroux sera dévoilée lors du mois de janvier. À noter que l’événement a déjà reçu comme tête d’affiche Jeanne Leblanc, Anne Émond, Francis Leclerc, Myriam Verreault, Kim Nguyen, Micheline Lanctôt, Stéphane Lafleur, Hugo Latulippe et Sébastien Pilote au cours des dernières années.