25 ans pour le Rendez-vous des Grandes Gueules à Trois-Pistoles

Le festival de contes et récits de la francophonie de Trois-Pistoles fêtait en grande pompe son 25e anniversaire cette année. Avec une programmation formée de plus d’une soixantaine d’événements étendus à travers l’ensemble du territoire bas-laurentien, cette édition a été mémorable, estime l’organisation. L’heure est maintenant au bilan.

Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, organisme derrière le Rendez-vous des Grandes Gueules, ont une fois de plus relevé le défi d’organiser un festival en personnes et de manière sécuritaire en pleine pandémie.

Cette année, 50 artistes de tous azimuts ont foulé les lieux du festival : la Forge à Bérubé et le Café des Grandes Gueules – anciennement Café des conteurs – ont accueilli de nombreuses paroles et des moments de rencontre inoubliables.

Installée aux abords du fleuve, la Tente aux murmures, une nouveauté en 2021, a quant à elle rendu possible une plus grande proximité avec la nature lors d'échanges et de prestations intimes.

Le Rendez-vous des Grandes Gueules proposait donc quatre grands volets cette année, à savoir : le cœur de la programmation du festival, le Rendez-vous s’épivarde dans une quinzaine de lieux de diffusion étendus à toute la région du Bas-Saint-Laurent, les contes pour les écoles, ainsi qu’un éventail d’activités à la Tente aux murmures, près du fleuve et des outardes.

En plus des spectacles ouverts au public, le festival abrite aussi des activités plus méconnues : par exemple, chaque année, les artistes offrent des prestations spécialement conçues pour les groupes scolaires d’une douzaine d’écoles primaires et secondaires du coin. Bien qu'une grande partie de la programmation soit constituée de spectacles de contes, le festival ce sont aussi des formations, des ateliers de création, de récits de vie, de la poésie, une projection, des discussions animées, un lancement de livre et une expérience humaine plus qu'enrichissante.

Le prix Jocelyn Bérubé – Oscar du conte – a été décerné cette année à l’invitée d’honneur du festival, Joséphine Bacon, pour son apport indéniable au milieu du conte et pour ses récits poétiques, qui résistent au temps et aux logiques coloniales.

Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles lancent déjà l’invitation pour l’année prochaine, en octobre 2022 au Bas-Saint-Laurent.