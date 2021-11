Une semaine de cocréation qui occupe le territoire au Cégep de Rivière-du-Loup

Pour une cinquième édition, le Cégep de Rivière-du-Loup s’est une fois de plus transformé en atelier géant de création. En effet, après plus d’un an et demi de pause, la Semaine des arts et du design du Cégep de Rivière-du-Loup (Semaine AD+21) a effectué un retour en force du 8 au 12 novembre derniers.

Traditionnellement portée par les programmes Arts visuels, Graphisme et Design d'intérieur, la Semaine AD+21 a ajouté à ses rangs cette année les programmes Sciences humaines, Arts, lettres et communication et Gestion et intervention en loisir.

Cette expérience a conduit les étudiants à poser différentes réflexions et pistes de recherches les amenant à interpréter, au sens propre comme au sens figuré, et cocréer autour du thème principal : Carte blanche, territoires créatifs. Les 14 équipes ont proposé des créations et des installations immersives et interactives traitant de notre rapport au territoire. Ces réalisations sont d’ailleurs accessibles jusqu’au 19 novembre prochain.

Lors de la conférence d’ouverture, moment phare de l’évènement, les étudiants et membres du personnel ont bénéficié de la présence d’artistes renommés et de spécialistes tels que Vincent Roy de l’organisme EXMURO arts publics; Eveline Boulva, artiste visuelle et professeure à l’Université Laval; Luc Renaud, géographe et professeur à l’UQAM; Valérie Ethier et Anthony Laliberté-Vincent, designers chez Atelier Filz ainsi que le renommé sociologue d’art autochtone contemporain et d'art actuel, Guy Sioui Durand.



L’édition 2021 a rassemblé plus de 250 étudiants, enseignants et techniciens qui ont uni leurs forces et leurs talents pour réaliser des projets multidisciplinaires. Véritable marathon, la Semaine des arts et du design est unique dans le réseau collégial. À cette occasion, la majorité des cours est remplacée par des ateliers uniques de recherches de solutions, de conception, de création et par des activités interprogrammes, le tout appuyé par des conférences d’experts.