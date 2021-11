Des ateliers de création gratuits au Musée du Bas-Saint-Laurent

Le Musée du Bas-Saint-Laurent est heureux d’offrir aux jeunes de 5 à 12 ans une série de six ateliers de création offerts gratuitement grâce à la généreuse participation de Berger.

Les ateliers auront lieu les samedis 27 novembre, 11 décembre, 22 janvier, 26 février, 26 mars et le 22 avril à 10h30 et 13h30. L’activité comprend une visite de l’exposition en cours ainsi qu’un atelier de création en lien avec l’exposition. Les trois premiers ateliers s’inspirent de l’exposition Les ouvrages et les heures, de l’artiste Monique Régimbald-Zeiber :

Samedi le 27 novembre : Création d’une une œuvre en peinture en utilisant les mots et les émotions;

Samedi le 11 décembre : réalisation d’un stop-motion;

Samedi le 22 janvier : Exploration des transparences et des glacis en peinture.

Rappelons que la participation aux ateliers est entièrement gratuite et ce, grâce au soutien de Berger, fier partenaire de l'activité! Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire au 418-862-7547, poste 1000 ou [email protected]