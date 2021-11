Salon des artistes et artisans du Témiscouata: «une vitrine pour les artistes»

Après plus d’une année de pause, le Salon des artistes et artisans du Témiscouata a finalement lieu ce week-end au Centre communautaire de Dégelis. Plus d’une vingtaine d’exposants sont sur place afin de présenter leurs créations aux citoyens de la région. Plusieurs activités sont d'ailleurs prévues pour ces trois journées entièrement consacrées à l’art et la créativité.

Pour cette 12e édition du Salon, les artistes présents anticipaient plus que jamais ce rassemblement artistique annuel. Le président de l’Association des Arts du Témiscouata, Benoît Belzile, s’est montré reconnaissant de pouvoir enfin tenir l’événement cette année. «L’an passé, moi et tous les gens, ça nous a manqué beaucoup. Ce n’est pas juste le contact avec les autres artistes, mais c’est aussi le contact avec le public qui nous donne des idées et qui nous revalorisent.»

M. Belzile, qui est également artiste spécialisé en récupération de bois et de tissus, a fait valoir l’importance des regroupements comme celui du Salon des artistes et artisans du Témiscouata. «Le but, c’est avant tout de faire connaitre les artistes. On sait que l’art c’est comme l’enfant pauvre du gouvernement ou de toutes les organisations. Le fait d’apporter ces gens-là et de les mettre en valeur, ça leur donne l’occasion d’être en contact et de découvrir les talents de la région», a-t-il soutenu.

Une aquarelliste de Dégelis, Francine Viel, s’est montrée fébrile à l'idée de prendre part à un tel événement, après un an d’attente. «C’est assez réconfortant. Du côté culturel, on n’a pas été très gâtés depuis le début de la pandémie. Cette année, ça a été une belle joie qu’on puisse accueillir des gens pour montrer les choses qu’on a fait», a-t-elle révélé.

Outre le fait que le Salon permette aux artistes de présenter leurs œuvres au grand public, il offre également à ceux-ci la chance de discuter avec leurs pairs et de rencontrer d’autres gens de la région qui, comme eux, sont des passionnés de l’art. «On peut discuter de nos problèmes et aussi de nos réussites comme artistes et artisans», a souligné Benoît Belzile. «J’aime beaucoup les salons parce que les gens viennent nous voir. Chez nous, certains viennent, mais c’est plus rare. J’aime aussi beaucoup de le partage avec les autres artistes, je m’y plais», a ajouté une artiste-peintre de Témiscouata-sur-le-Lac, Hélène Hammond.

Se tenant près de son kiosque, le trésorier de l’Association des Arts du Témiscouata et artiste du vitrail, Jeannot Raymond a rappelé la valeur qu’accordent les exposants au Salon. «Tout le monde était emballé de pouvoir se réunir. Nous, l’Association, notre but c’est de rassembler les artisans et de leur donner une vitrine. Déjà là, on est comme une grosse famille et on se retrouve aujourd’hui. On est bien heureux de ça.»

Bien que le Salon des artistes et artisans regroupe principalement des exposants du Témiscouata, certains arrivent d’emplacements plus éloignées, comme le Nouveau-Brunswick, Rivière-du-Loup et le Kamouraska. «On a vraiment une belle variété d’exposants. Je pense qu’on a une belle sélection pour les gens qui veulent venir nous voir», a conclu le président de l’Association des Arts du Témiscouata, Benoît Belzile.

Les citoyens sont invités à venir découvrir les créations de passionnés d’art de la région au Salon, vendredi dès 13h. Plusieurs activités seront offertes tout au long du week-end, comme des démonstrations de savoir-faire par des artistes et des animations variées. L’événement se tient au Centre communautaire de Dégelis, et celui-ci se terminera dimanche à 16h.

Pour plus d’informations, consultez la page Facebook du Salon : https://www.facebook.com/events/558371548785370/?active_tab=about.