Fleurs, un projet musical émergent qui s’enracine au Bas-Saint-Laurent

Le groupe musical Fleurs, une formation toute bas-laurentienne, a lancé son premier extrait intitulé «L’Équilibre» le 29 octobre. L’auteure-compositrice-interprète et productrice Émilie Lévesque a décidé de faire éclore son projet à Rivière-du-Loup en 2020.

L’univers musical de Fleurs est campé dans la chanson francophone, coloré d’harmonies jazz et d’envolées progressives. Le premier extrait, intitulé «L’Équilibre», a été enregistré en direct au studio Le Sonar (Rainbow Submarine), avec la collaboration de Mathieu Boucher et Bastien Banville, en novembre 2020. «Une partie des raisons pourquoi j’ai décidé de revenir dans la région, c’est parce que je sais qu’il y a une communauté pour rendre le tout possible. Travailler avec eux nous permet d’avoir une belle liberté créative sans pression. On peut se permettre d’essayer différents sons», explique Émilie Lévesque. Elle compte parmi ses influences Emie R Roussel Trio, Norah Jones, le groupe Caravane et Elliot Maginot.

L'Équilibre by Fleurs

«C’est un projet que je veux développer depuis que j’ai 12 ans. J’ai toujours voulu chanter et chanter mes propres mots», explique Émilie Lévesque, originaire de Saint-Donat, dans la MRC de La Mitis. À la suite de son passage à l’École nationale de la chanson de Granby en 2018, elle a décidé de revenir s’installer au Bas-Saint-Laurent l’année suivante pour travailler avec les membres de son groupe, Emmanuel Bérubé-Simard à la basse, Émile Gosselin à la guitare, James Lévesque-Gagnon à la batterie et Olivier Gosselin aux claviers.

À l’été 2021, le public a pu découvrir les chansons de Fleurs lors de sa mini-tournée dans l’Est-du-Québec, financée par le Conseil des arts et des lettres du Québec. «Je veux établir Fleurs comme un projet musical reconnu, faire des tournées partout au Québec et explorer la Francophonie, pourquoi pas ? On fait des spectacles pour rejoindre les gens. Le groupe, c’est comme une grande famille, on fait les arrangements ensemble. C’est important pour moi que chacun des musiciens ait son mot à dire dans les arrangements des chansons», ajoute Émilie Lévesque.

La chanson «L’Équilibre» a été co-écrite avec Laurence Carré du groupe Laurence et les Polygones. Elle sera disponible sur toutes les plateformes numériques ce vendredi. La sortie de l’album de Fleurs est prévue cet hiver.