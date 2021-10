Histoires de transmission et autres croisements : une exposition intime sur la diversité culturelle

Dès le 4 octobre, une série de portraits poétiques de mères de famille de la MRC des Basques prendra place au Parc de l’église de Trois-Pistoles. L’exposition, réalisée par la photographe Ioana Bezman, est gratuite et y sera présentée jusqu’au 4 novembre.

«L’objectif derrière le projet est de sensibiliser la population à la diversité culturelle présente sur le territoire», mentionne Gabriela Viscarra, agente de développement en immigration à la MRC des Basques.

C’est donc à travers la lentille de l’artiste-photographe Ioana Bezman et à partir de l’héritage maternel de cinq mères de famille des Basques que l’exposition prend forme. Les origines des participantes ou de leurs ancêtres sont diverses : France, Congo, Mexique, Islande et Madagascar. En privilégiant la cocréation avec ses sujets, Mme Bezman a su en dégager des portraits poétiques et intimes.

L’exposition Histoires de transmission et autres croisements : une rencontre avec les mères des Basques issues de la diversité culturelle s’inscrit dans le plan d’action de la MRC en matière de sensibilisation des collectivités à la diversité culturelle. Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. L’exposition se déplacera ensuite dans différentes municipalités des Basques à compter du printemps 2022.

Pour plus d’information sur ce projet, il est possible de contacter Gabriela Viscarra, agente de développement en immigration à la MRC des Basques au 581 337-9229 ou à [email protected]