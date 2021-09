Dévoilement des finalistes du prix Saint-Pacôme 2021

Les membres du jury ont dévoilé les noms des trois auteurs finalistes de la 19e édition du prix Saint-Pacôme, alors que le grand gagnant sera connu le samedi 2 octobre prochain. Les éditeurs ont soumis un total de 32 romans parus pendant le deuxième semestre 2019 et l’année 2020.

PRIX SAINT-PACÔME

Les auteurs qui ont retenu l’attention des trois juges cette année sont Biz pour son polar «Les abysses» publié chez Leméac, Roxanne Bouchard pour son roman «La mariée de corail» paru chez Libre Expression et finalement Isabelle Grégoire pour «Fille de fer» publié chez Québec Amérique.

Le gagnant recevra une bourse de 3 500 $, remise grâce à la collaboration de la MRC de Kamouraska, de la municipalité de Saint-Pacôme et de la coopérative Les libraires, regroupement de plus de 115 librairies indépendantes du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario.

PRIX SAINT-PACÔME INTERNATIONAL ET AUTRES PRIX

Quant aux autres prix, soit le Saint-Pacôme International, le prix Jacques-Mayer du premier polar, le prix Coup de cœur décerné par le grand public et les prix de la rivière Ouelle récompensant des nouvelles policières d’auteurs n’ayant jamais publié, le comité a décidé de reporter leur remise à l’année prochaine.

GALA

Après une année de pause forcée, comme beaucoup d’événements, la Société du roman policier revient cette année avec une activité qui sera adaptée aux mesures sanitaires de la Santé publique. C’est une formule «5 à 7» et hybride qui a été privilégiée par la SRPSP pour la tenue de la remise du prix. Une transmission en direct depuis le Club de Golf de Saint-Pacôme aura lieu et sera présentée sur la page Facebook de la SRPSP. Seulement quelques personnes seront sur place pour l’événement.

En terminant, le dernier gagnant du prix Saint-Pacôme était l’auteur André Jacques pour son roman «Ces femmes aux yeux cernés» publié aux Éditions Druide. Il avait remporté une première fois le prix Saint-Pacôme en 2016 pour son roman «La bataille de Pavie», paru également chez Druide.