Lancement du projet Témiscouata-sur-le-Lac : Mise en valeur du patrimoine bâti et disparu

Le Centre d’archives du Témiscouata invite la population à découvrir le nouveau projet «Témiscouata-sur-le-Lac : Mise en valeur du patrimoine bâti et disparu» dans le cadre des Journées de la Culture, les 24, 25 et 26 septembre.

C’est avec l’idée de célébrer des bâtiments qui ont traversé les époques et qui ont conservé si précieusement leur allure d’antan que le projet est né. Que ces propriétés soient toujours existantes ou non, il demeurait important de leur donner leurs lettres de noblesse en se laissant bercer par la nostalgie.

Le projet a pour essence de poser un regard différent sur des lieux qui, au fil des ans, ont façonné l’histoire de Témiscouata-sur-le-Lac. Il ne s’agit pas seulement d’apposer une étiquette à une demeure, mais surtout de découvrir son histoire et celle de ses habitants.

Présenté sous forme littéraire, audio et numérique, le livret «Témiscouata-sur-le-Lac : Mise en valeur du patrimoine bâti et disparu» vous permettra de découvrir plusieurs lieux d’exception qui agrémentent le paysage témilacois. Des panneaux d’interprétation, placés dans chaque quartier de la ville, l’un dans le Parc Clair Soleil et l’autre au 2457 rue Commerciale sud, pourront également informer la population sur deux lieux chargés d’histoire.

Pour l’occasion, le livret sera disponible gratuitement à l’Amarante, épicerie écologique et au Bureau de poste (quartier Cabano), à la Station-service Michaud et Le BeauLieu Culturel du Témiscouata (quartier Notre-Dame-du-Lac). Il sera également possible de consulter gratuitement le guide en format numérique et guide audio dans la section «Exposition» du site internet du Centre d’archives à l’adresse http://archivestemiscouata.ca/exposition. Une capsule vidéo pour lancer le projet sera également mise en ligne cette fin de semaine sur la page Facebook du Centre d’archives du Témiscouata.