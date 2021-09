Un encan silencieux pour soutenir le BeauLieu culturel du Témiscouata

La culture et les entreprises locales seront mises à contribution lors du prochain événement de financement du BeauLieu culturel du Témiscouata. Une dizaine d’œuvres d’artistes de renom ainsi que des produits et services de la région seront offerts lors d’un encan silencieux en ligne organisé par les Encans Jean D’Amour à partir du 20 septembre à 9 h.

Marie-Lyne Michaud, femme d’affaires impliquée dans la région du Témiscouata et Sébastien Ouellet, agent de développement communautaire, économique et de communication à Rivière-Bleue ont été choisis pour occuper la coprésidence de cette activité de financement. «Elle est axée à la fois sur la culture et l’économie locale. L’achat local peut faire toute la différence pour notre communauté. L’encan est aussi une idée de financement sécuritaire et efficace», explique Sébastien Ouellet.

Pour Marie-Lyne Michaud, l’encan sera aussi une manière de faire rayonner les gens d’affaires de la région du Témiscouata tout soutenant un organisme culturel bien implanté dans son milieu qui offre des activités diversifiées pour toute la famille.

L’objectif de la campagne de financement a été fixé à 15 000 $ pour cette première présentation. Le directeur du BeauLieu culturel, Francis Touzin, ajoute que les dons amassés permettront de propulser la culture au Témiscouata. «Au cours des dernières années, le BeauLieu culturel s’est taillé une place dans la communauté. Maintenant, nous voulons nous positionner comme centre culturel et travailler ensemble avec les autres acteurs de la région. Nous voulons aussi sortir à l’extérieur de nos murs», explique-t-il.

Francis Touzin n’exclut pas la possibilité de reconduire une telle initiative si elle connaît du succès. L’encan silencieux débutera le lundi 20 septembre à partir de 9 h et se terminera le 30 septembre à 17 h.

Les œuvres des artistes Claude Théberge, Rock Belzile, Esther Maresso, Claude Piché, Michel Lagacé, Laurier Bérubé, Guylaine Laplante, Nadine Bouliane et Xavier Labrie seront mises à l’encan. Les participants pourront aussi miser sur des cartes-cadeaux provenant de plusieurs commerces et services : J.A. St-Pierre, Intermarché Coop Notre-Dame, Station-service Michaud, Beaulieu Culturel, Excursions de pêche sur le Lac Témiscouata, Meubles Dégelis, Hôtel 1212, Secret des Dieux, Chalet du Lac du Repos, Club de golf de la Vallée de Témiscouata, École de musique du Témiscouata, Société d'histoire et de généalogie du Témiscouata et Les 4 Scènes.

L’encan silencieux organisé par les Encans Jean D’Amour s’ajoute à la campagne de financement lancée en avril 2021 qui se déroule sous le thème «Ma place au BeauLieu» visant à récolter 300 00 $ sur trois ans. Grâce au programme Mécénat Placement Culture du ministère de la Culture et des Communications, la somme annuelle récoltée pourrait être bonifiée à 300 %. Pour chaque dollar contribué à la campagne du BLCT, le programme pourrait en déposer 3$. Une partie importante de cette somme sera ensuite investie dans le «Fonds des amis du BeauLieu», enregistré à la Fondation Québec Philanthrope.