Mots de la Rive : quand la création suscite les rencontres

Avec sa deuxième présentation sous le thème «Éveil», le festival annuel de lecture théâtrale Mots de la Rive veut servir de tremplin tant pour les auteurs que les comédiens et d’étincelle créative pour les artistes la région du Bas-Saint-Laurent. L’événement se déroulera les 10 et 11 septembre à la salle Prelco de l’École de musique Alain-Caron à Rivière-du-Loup.

«C’est la première année qu’on fait des auditions pour choisir nos comédiens. On travaille fort pour avoir des artistes locaux dans notre programmation. Il y a une grande communauté de slam à Rivière-du-Loup, alors pourquoi ne pas mélanger les médiums de l’art de la parole pour créer des rencontres», expliquent les cofondatrices du festival, Myranda Plourde et Mélodie Noël Rousseau.

La lecture de textes de théâtre agit comme un premier jet dans le processus de création. Les auteurs et autrices préalablement sélectionnés lors d’un appel de textes ont la chance de partager leurs textes via le talent de comédiens et comédiennes professionnels. L’organisme favorise également une participation active des artistes de la relève. Voici les cinq textes de la programmation qui viendront illustrer, chacun à leur façon, différentes situations où le thème «éveil» se révèlera :

Perte, Lauriane Derouin

Ponts, Katherine IS

Ceci est une histoire vraie, Félix Léveillé

Le soleil du plateau, Tina-Ève Provost

La peine des jours, Olivier Sylvestre

L’ouverture des portes a lieu à 18 h 30 et le spectacle débutera à 19 h. Les spectateurs pourront découvrir les mots de deux artistes de la région : Marie-Hélène Harvey et Elise Argouarc’h. «L’idée est de décentraliser la pratique théâtrale et que tout le monde se sente invité dans la salle. La lecture de textes de théâtre, c’est une bonne initiation à cette forme d’art. Les textes sont courts, rythmés et les comédiens se lancent la balle», ajoutent les organisatrices du festival Mots de la Rive.

Un atelier d’écriture sera offert aux auteurs par Louis-Dominique Lavigne, porte-parole de cette deuxième présentation du festival Mots de la Rive. La même programmation sera présentée les deux soirs. La première édition du Festival Mots de la Rive avait eu lieu en 2019, avant de prendre une pause en 2020. Un appel de textes sera lancé en janvier prochain pour la troisième présentation du festival Mots de la Rive à Rivière-du-Loup.