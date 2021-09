L’École de musique Alain-Caron commence sa nouvelle année avec optimisme

L’École de musique Alain-Caron (EMAC) entreprend l’année 2021-2022 sous le signe de l’optimisme et de la nouveauté. Une vingtaine de professeurs sont déjà au travail afin de former des distributeurs de bonheur.

«Je suis fébrile à l’idée d’entreprendre cette première année dite ‘’normale’’, sans mesures strictes à cause de la pandémie. Notre offre en formation musicale et en chant est très diversifiée et nos professeurs ont hâte de partager leur savoir», commente le directeur général, François Lévesque.

Il n’y a pas d’âge pour commencer l’apprentissage de la musique. «Les gens qui apprennent à jouer d’un instrument ne connaissent jamais la solitude. Leur instrument devient leur fidèle compagnon», poursuit M. Lévesque, lui-même tromboniste.

Des cours pour tous les instruments et styles sont accessibles dans des formules individuelles ou de groupe tous les jours de la semaine selon un horaire flexible. L’EMAC met aussi sur pied des orchestres, chorales et ensembles musicaux, en duo ou en groupe, qui peuvent à l’occasion offrir des prestations dans la communauté. Les professeurs et étudiants ont ainsi l’occasion de jouer lors de divers événements, privés ou de prestige, au plus grand plaisir des mélomanes.

Les amateurs de musique ne sont pas en reste, puisque plusieurs activités à leur intention seront dévoilées sous peu. «La musique, c’est le plus beau des cadeaux que vous puissiez faire à vous ou votre enfant. La discipline, le rythme, la concentration, la coordination, ne sont que quelques avantages que vous en retirerez. Et que dire du plaisir de jouer ses chansons préférées», conclut M. Lévesque.

Il est possible de s’inscrire dès maintenant en ligne au www.emacrdl.com/inscription, ou en composant le 418-862-9532.