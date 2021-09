Trois ateliers de poésie gratuits au Beaulieu Commun

Au mois de septembre, trois ateliers de poésie seront offerts gratuitement au 2e étage du Beaulieu Commun de Trois-Pistoles. Ces ateliers se tiendront entre 14 h et 16 h les samedis 11, 18 et 25 septembre et seront animés successivement par Joanie Lemieux, Annie Landreville et Laurence Veilleux, poètes bas-laurentiennes.

Ces ateliers ont comme but de promouvoir l’accessibilité à la poésie, à la création et à l’art contemporain en milieu régional. Grâce à l’Entente de développement culturel 2020 de la MRC des Basques, ces activités seront offertes gratuitement. À noter que compte tenu des conditions sanitaires actuelles ou futures, le nombre de places aux ateliers sera limité à 10 personnes par atelier et les inscriptions sont obligatoires.

Pour s’inscrire : indiquez votre nom, numéro de téléphone et le choix de l'atelier à [email protected]