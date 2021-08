Équipe agrandie et prolongation des expositions au Centre d’art de Kamouraska

L’équipe du Centre d’art de Kamouraska est en pleine expansion : deux nouvelles ressources se sont récemment jointes à titre de directrice adjointe et de chargée de projet pour le programme d’éducation artistique Moi à l’œuvre. Aussi, vu le succès de la 10e édition de la Rencontre photographique du Kamouraska et l’achalandage considérable de cet événement, les expositions intérieures et extérieures seront prolongées jusqu’à la fin du mois de septembre.

Une équipe diversifiée

Les projets menés par le Centre d’art de Kamouraska se multiplient et deux nouvelles recrues s’ajoutent à l’équipe. Le conseil d’administration et les codirectrices sont enthousiastes d’accueillir de nouvelles personnes compétentes et dynamiques, qui sauront assurément contribuer au développement du Centre d’art.

Amélie Brindamour occupera le poste de directrice adjointe. Elle est une artiste, travailleuse culturelle et enseignante en art originaire de Québec, possédant de nombreuses expériences en gestion de projet et de médiation culturelle dans des institutions à Montréal, Québec et en Nouvelle-Écosse, dont la Place des arts, le Centre canadien d’architecture et le Musée Ambulant. Elle est titulaire d’un baccalauréat en arts visuels et d’une maîtrise en enseignement des arts de l’Université Concordia. Nouvellement arrivée au Kamouraska, elle est en poste au Centre d’art depuis août. Elle assistera la direction dans diverses tâches liées aux communications et à la coordination de projets.

Marie Pierre Daigle sera chargée de projet. Elle est une artiste multidisciplinaire, travailleuse culturelle et fondatrice d'une entreprise en métiers d’art. Au Kamouraska, elle a contribué entre autres au Portfolio culturel du Kamouraska et co-fondé le séminaire de création Kollaboration. Elle a à cœur la création et le rayonnement des arts et métiers d'art au Québec et se passionne pour les savoir-faire manuels et la transmission de connaissances. Dès septembre, elle assurera la coordination du programme jeunesse Moi à l'œuvre du Centre d’art, auquel elle a participé en tant qu’artiste depuis 2017.

Prolongation des expositions

La 10e édition de la Rencontre photographique du Kamouraska sera prolongée jusqu’au 26 septembre. Il sera ainsi possible de (re)découvrir la programmation principale – expositions en salles et extérieures – imaginée par la commissaire Ève Cadieux, et présentant les œuvres de Ivan Binet, Joan Fontcuberta, Yan Giguère, Baptiste Grison, Caroline Hayeur, Émilie Rondeau et Bertrand R. Pitt. L’achalandage élevé de visiteurs cet été et le succès des expositions ont amené l’institution à allonger la présentation de sa programmation estivale.

Jusqu’au 6 septembre, le Centre d’art est ouvert tous les jours de 10 h à 18 h, et le jeudi jusqu’à 21 h. Du 9 au 26 septembre, il sera possible de visiter les expositions et la boutique du jeudi au dimanche, entre 10 h et 17 h. L’entrée demeure gratuite jusqu’à la fin de l’événement.

Quant aux expositions satellites associées à la 10e Rencontre photographique du Kamouraska, celles présentées aux Jardins de Métis pourront être visitées jusqu’au 3 octobre, tandis que les œuvres exposées au Musée du Bas-Saint-Laurent seront accessibles jusqu’au 13 octobre.

Pour plus de détails: www.centredartkamouraska.ca