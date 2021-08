Une belle collaboration pour l’évènement La Famille au Parc

La quatrième édition de l’évènement La Famille au Parc organisée par Papa Noël Sow a permis de remettre un montant de 1025 $ à la Maison de la Famille du Grand-Portage.

«Ce projet, ce n’est pas juste une question d’argent, c’est aussi un rassemblement pour les familles dans un parc en pleine saison estivale», a noté France Rousseau, directrice générale de l’organisme.

«C’est avec l'aide de l'équipe énergique et souriante de la Maison de la Famille et ses bénévoles, de mes amis et de ma famille que cette journée fut couronnée de succès. Merci à mes amis, mes frères, Mamadou Koita, Lasso Sanou, Emde Mamoutou Dembélé, Joseph Wadjiri et tous les musiciens sur place pour nous avoir fait voyager avec leurs rythmes, leurs danses et leurs voix», a pour sa part indiqué Papa Noël Sow, propriétaire de la Boutique africaine Chez Papa Noël.

Les deux collaborateurs ont tenu à remercier les commanditaires qui répondent toujours présents : la Boucherie Bégin, la Ville de Rivière-du-Loup, le Marché Richelieu, Salvatore, CIEL FM 103,7 et CIBM FM 107,1.

L’évènement La Famille au Parc s’est déroulé le dimanche 15 aout au Parc Blais de Rivière-du-Loup de 11 h à 16 h. En plus d’apprécier la musique, les visiteurs pouvaient y déguster des hotdogs, de la pizza et de la crème molle. «C’est une activité toujours bien populaire, les gens l’attendent», a souligné Mme Rousseau. «Merci à vous les familles, la communauté du KRTB, de vous être déplacées pour participer à cet évènement magique. Merci de votre générosité. 1 000 fois merci !», a conclu M. Sow.