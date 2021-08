Lecture publique de théâtre dans des résidences pour personnes âgées

Le BeauLieu Culturel du Témiscouata collabore avec la Troupe de théâtre à Uzèbe pour présenter des lectures publiques de théâtre dans des résidences pour personnes âgées de Témiscouata-sur-le-Lac pendant deux semaines.

C’est le 5 août qu’a eu lieu la première prestation devant les résidents de la Résidence Notre-Dame. Dès l’arrivée des actrices, le bonheur des résidents s’est instantanément fait ressentir.

Ce sont trois actrices de la Troupe à Uzèbe, Mélanie Lavoie, Rachel Proulx et Elaine Roy qui présentent la pièce «Surprise! Surprise!» de Michel Tremblay. En voici un résumé : «Une surprise-party organisée par téléphone vire au mal de tête quand une étourdie se trompe de numéro et convoque une autre Madeleine à la fête. Non seulement ce n'est pas son anniversaire, mais c'est l'ennemie jurée de la Madeleine jubilaire. Bien sûr, il est trop tard pour faire marche arrière. La surprise-party va en être toute une !»

Cette petite tournée vise à continuer l’effort de briser l’isolement vécu pour plusieurs personnes âgées au courant de la dernière année. Il s’agit également d’un projet stimulant pour les trois actrices qui étaient bien fébriles à l’idée de se retrouver et de recommencer à faire du théâtre.

Le projet est une initiative du BeauLieu Culturel du Témiscouata et est rendu possible grâce à l’entente de développement culturel de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et du ministère de la Culture et des Communications du Québec.