Lancement d’activités estivales à Lejeune

La Halte Lacustre du Grand Lac Squatec de Lejeune offre différentes activités éducatives, culturelles, santé et plein air durant la saison estivale.

Chaque vendredi, samedi et dimanche de 9 h à 10 h 30 des matinées santé seront offertes avec ateliers de yoga Vinyasa, Kundalini et Yin. L’activité est gratuite, à contribution volontaire.

Le 7 août prochain à 20h l’ensemble d’Isabelle Charlot présentera son spectacle Exil; pour que prenne le vent…pour que tombent les frontières de la pensée. Accompagnée de six musiciens et musiciennes, Isabelle offrira un curieux mélange de chansons jazz, postrock et d’envolées littéraires. Ce sera un hymne à l’acoustique des voix sur des rythmes tantôt planants, tantôt bien «groovés». Le spectacle a pour but de faire rêver, dans l’intimité des mots et des mélodies habitées. Dans un mélange de poésie, chants, musique, slam et improvisation, Exil est un appel à la liberté et à l’audace créatrice pour que s’opèrent de grands moments de rassemblement et d’inspiration ; de grands voyages artistiques, politiques et humains. L’entrée pour assister à l’évènement est de 10$.

Le 8 août Sylvain Lacroix proposera un atelier sur les perséides en formule 5 à 7. L’activité est gratuite, à contribution volontaire.

À tous les évènements, un service cuisine bistro aux goûts et saveurs régionales sera offert. Il y a aussi la possibilité de louer des canots et des kayaks.

Pour avoir plus d’information, il faut se rendre sur la page Facebook du Développement St-Godard ou écrire au courriel suivant : [email protected]