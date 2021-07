Regard humoristique sur la pandémie par le caricaturiste Métyvier

Le caricaturiste Métyvier a publié en juin dernier un nouveau livre de caricatures intitulé «À vos masques! Sortez!», des oeuvres inspirées de la pandémie qui offrent un regard humoristique sur cette crise dont le Québec et le monde entier ne sont pas tout à fait sortis.

«Ce n’est pas parce que c’est dramatique qu’on ne peut pas en rire. Pour moi, l’humour c’est une manière de mieux faire passer la pilule. Je reviens sur plusieurs situations cocasses qui ont été causées par la crise sanitaire, les personnes qui ont essayé de tricher et qui voulaient déjouer les règles sanitaires», explique Serge Métivier. Ce dernier a fait le choix de ne pas trop s’attarder sur les côtés négatifs, bien qu'il admette que cette période soit difficile pour plusieurs personnes.

Les caricatures apparaissent dans le livre en ordre chronologique et permettent ainsi de se remémorer certains moments, dont une référence à Jean-Pierre Ferland et sa chanson «Envoye à la maison», le réaménagement des classes dans les écoles primaires et le télétravail. La moitié des caricatures publiées sont inédites, alors que les autres ont été publiées dans des journaux ou publications auxquels l’artiste Serge Métivier collabore. La préface de ce récapitulatif humoristique de la pandémie publié aux Éditions Crescendo a été écrite par Me Louis-Paul Allard.

Le Québec a pu découvrir le talent de Serge Métivier lors du jeu télévisé Fais-moi un dessin diffusé de 1988 à 1992 sur les ondes du réseau TVA (Télé-Métropole). Le caricaturiste a remporté en 2017 le premier prix de l’Association canadienne des caricaturistes (ACC) dans la catégorie francophone pour son travail avec le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Il fait toujours de la caricature d’actualité pour des journaux dans plusieurs régions du Québec dont le Courrier de Portneuf, L’Oie Blanche de Montmagny, Le Placoteux de Kamouraska et tous les journaux de Trium média au Lac-St-Jean. Il a aussi été caricaturiste pour Info Dimanche de 2015 à 2017. Serge Métivier a commencé sa carrière au journal Le Saint-Laurent-L’Écho de Rivière-du-Loup et il y a travaillé pendant cinq ans.

«À vos masques ! Sortez!» est disponible en librairie sur demande ou encore au avosmasquessortez.com.