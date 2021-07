Artistes à l’œuvre au Jardin floral de La Pocatière avec REG’ART

Le samedi 10 juillet de 10 h à 16 h aura lieu un événement de peinture artistique au Jardin floral de La Pocatière. La population est invitée à venir admirer les artistes-peintres du regroupement des artistes en arts visuels du Kamouraska (REG’ART) à l’œuvre dans le décor bucolique du Jardin floral.

Ceux et celles qui possèdent des talents artistiques en dessin et peinture, débutants ou confirmés, peuvent apporter pinceaux, peinture et chevalet pour s’installer dans le Jardin. Vous pourrez bénéficier de conseils ou échanger sur les techniques de peinture avec les artistes présents. Les toiles réalisées feront l’objet d’une exposition à l’hiver 2022 à la Mosaïque-Bibliothèque municipale de La Ville de La Pocatière. L’activité est gratuite.

Cette activité est rendue possible grâce à la collaboration de la MRC de Kamouraska dans le cadre de l’Entente de développement culturel du Ministère de la Culture et des communications.

Pour en connaître plus sur la programmation estivale ou pour s’inscrire, visitez le www.jardinfloraldelapocatiere sous l’onglet événements.