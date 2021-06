Lancement du tout premier livre de Sebrioux

C’est le 23 juin prochain en formule 5 à 7 que l’artiste pistolois multidisciplinaire Sébastien Rioux, mieux connu sous le nom « sebrioux », nous offrira le lancement de son tout premier livre intitulé : «Les Basques à vol d’oiseau, recueil de photos aériennes et de mots terrestres.»

Contenant plus d’une quarantaine de photos aériennes et des courts poèmes de la plume de l’artiste, ce livre nous plonge au coeur de la beauté de cette région du Bas-Saint-Laurent. Le livre est publié aux éditions de La Bouquinerie du Caveau.

«La photo aérienne par drone permet de regarder notre coin de pays d’un angle jusqu’ici encore inexploré», lance Sébastien Rioux.

Musicien, photographe et vidéaste, Sebrioux a ajouté l’image aérienne à son arsenal artistique depuis les dernières années, permettant ainsi d’apporter une touche unique à ses créations visuelles. C’est ainsi qu’à travers ce recueil, il nous offre un nouveau regard sur la région qui l’a vu naître et nous permet de regarder ce coin de pays d’un angle jusqu’ici encore inexploré. Sebrioux jongle-t-il avec le beau, mais il se dévoile ici avec une poésie bien à lui et qui s’inspire directement des images de la région des Basques.

«Non seulement les images étonnantes de Sebrioux offrent un regard insoupçonné sur la beauté de notre région, mais sa poésie vient leur donner le sens profond qui l'habite. La Bouquinerie du Caveau s'est naturellement trouvée interpellée par ce merveilleux projet!», souligne Nicolas Falcimaigne, écrivain-brasseur au Caveau des Trois-Pistoles.

Sebrioux lance également ces jours-ci une série de 4 cartes postales originales avec des photos qui se retrouvent entre autres dans le recueil. Il est possible de commander le livre et les cartes postales sur le site internet de l’artiste au sebrioux.com/laboutique.

Des prix de présences seront tirés lors du lancement dont une impression photo encadrée de l’artiste. C’est donc un rendez-vous le 23 juin prochain dès 17 h à la microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles au 21 rue Pelletier, à Trois-Pistoles. Une version électronique du livre est disponible pour les journalistes qui en feront la demande.