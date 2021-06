L’auteure de L’Isle-Verte Cyntia Dubé publie un roman jeunesse

L’auteure originaire de L’Isle-Verte, Cyntia Dubé, a publié le 20 mai dernier son deuxième roman, cette fois un livre jeunesse intitulé «Les aventures monstrueuses des frères Tremblay : la forêt du destin». Son fils Tommy, âgé de 10 ans, a illustré le roman et a aussi participé à l’élaboration de l’intrigue.

Avec ce roman, Cynthia Dubé veut donner aux jeunes le gout de lire, de rêver et d’écrire leurs propres histoires. Infirmière jeunesse dans la région des Basques, elle est bien informée de l’importance de la lecture pour la réussite éducative des enfants. «Tommy a toujours dessiné, mais il voulait continuer de développer son talent, alors je l’ai encouragé en lui faisant suivre des cours privés. Ça lui a permis de penser à autre chose pendant la pandémie. Il a pu s’évader et utiliser son imaginaire», explique l’auteure.

Ce livre devait tout d’abord être un cadeau de Noël pour Tommy, qui voulait lire une histoire écrite par sa mère. Le projet a pris une autre tangente au fil du temps.

Cette dernière a adopté une écriture plus simplifiée que celle de son premier roman afin qu’elle convienne aux lecteurs de neuf ans et plus. «C’est un projet de co-création, ses frères s’impliquent de plus en plus. Ce sont mes trois garçons les héros du livre et l’histoire se déroule dans la forêt du destin, qui est inspirée de celle de L’Isle-Verte. Il y a également quelques références à la région».

SYNOPSIS

L’ainé de la famille Tremblay se réveille seul dans une forêt inconnue. Bien vite, le côté mystérieux et dangereux se fera ressentir du jeune héros qui tentera non seulement de sortir de la forêt, mais avant tout de retrouver ses frères. Ils feront face à plusieurs créatures, certaines effrayantes, et découvriront ainsi des forces et un courage qui leur étaient inconnus. Réussiront-ils à sortir de la forêt tous ensemble ?

«Les aventures monstrueuses des frères Tremblay : la forêt du destin» est publié aux Éditions de l’Apothéose. Il est disponible en librairie depuis le 20 mai. Le lancement officiel aura lieu le samedi 12 juin de 13 h à 17 h à la salle Malécites de l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, au 311, boulevard de l’Hôtel-de-Ville. Deux allocutions sont prévues puisque le nombre de personnes pouvant y assister sera restreint en fonction des mesures sanitaires de la santé publique.