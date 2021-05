Un studio d’enregistrement mobile à la rencontre des lauréats de Secondaire en spectacle

Afin de permettre au talent des jeunes lauréats de briller dans le contexte actuel, Secondaire en spectacle innove et sillonne les routes du Québec pour capter des performances qui seront diffusées lors du Rendez-vous panquébécois virtuel (RVPQ) qui aura lieu du 28 au 30 mai.

Le studio d’enregistrement mobile Mixbus studio était de passage le 15 mai à Amqui pour enregistrer en toute sécurité les numéros de Claudie Noël et Nolan Murray (Polyvalente de Matane), Alizée Richer (Collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière) et Mérédith Rousseau (École secondaire de Trois-Pistoles), lauréats régionaux lors des Finales régionales virtuelles du 16, 17 et 23 avril dernier.

Autorisée par la Direction régionale de santé publique, cette captation s’est déroulée dans le respect des directives sanitaires en vigueur et des mesures préventives déployées par Secondaire en spectacle tout au long de l’édition 2020-2021.

Étape ultime de Secondaire en spectacle, le Rendez-vous panquébécois virtuel couronnera une édition bien particulière où des centaines d’intervenants socioculturels, de professeurs et de bénévoles passionnés ont tout mis en œuvre pour offrir une précieuse expérience motivante et sécuritaire aux adolescents, contre vents et marées.

«C’est grâce au dévouement des intervenants responsable du programme Secondaire en spectacle dans les écoles que le programme a réussi à se rendre jusqu’à la fin de cette édition et ce, pour le plus grand bénéfice des jeunes», souligne Lise Arsenault, coordonnatrice régionale du programme Secondaire en spectacle au Bas-Saint-Laurent.

En plus de présenter les numéros des lauréats de partout au Québec, le RVPQ offrira plusieurs formations en arts de la scène avec des artistes de renom comme l’humoriste et porte-parole Pierre-Yves Roy-Desmarais, la drag queen Rita Baga, l’humoriste et animateur Pascal Morrissette, le groupe Clay & Friends et plusieurs autres.

Après une année où l’accès aux activités parascolaires fut difficile, Secondaire en spectacle a souhaité renverser la vapeur en ouvrant gratuitement les portes virtuelles du Rendez-vous panquébécois aux jeunes de toutes les écoles du Québec, qu’elles participent au programme au nom.

La cérémonie d’ouverture du RVPQ sera spécialement diffusée via le site et les médias sociaux de Secondaire en spectacle le vendredi 28 mai de 11 h 30 à 13 h pour rejoindre plus facilement les jeunes des écoles intéressées pendant l’heure du diner.