Un nouveau roman policier créé au Bas-Saint-Laurent

C’est le 12 mai que le Bas-Laurentien Pierre Hugo Bernatchez a dévoilé, sur les réseaux sociaux, la sortie de son roman policier Frères contre bandits.

Il s’agit d’un tout premier roman pour le Rimouskois de 27 ans qui pratique parallèlement la profession d’ingénieur.

Dans cette œuvre littéraire, dont il est à la fois l’auteur et l’éditeur, et où une histoire se déroule principalement dans les villes de Rimouski et Québec, ainsi qu’en France, M. Bernatchez incarne le personnage de Scott Bourque – un agent du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), originaire du Bas-Saint-Laurent.

Des exemplaires sont disponibles dans les deux librairies de Rivière-du-Loup, soit du Portage et J.-A. Boucher. L’auteur invite également les gens du Bas-Saint-Laurent à se rendre sur sa page Facebook, nommée Frères contre bandits, afin d’en savoir davantage sur son roman.