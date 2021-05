La MRC des Basques lance un appel de projets en animation culturelle

La MRC des Basques lance, via son Entente de développement culturel, un appel de projets en animation culturelle afin de dynamiser et animer le milieu.

L’appel de projets cible les artistes et artisans, les organismes ou coopératives à but non lucratif et les municipalités ou instances municipales de la MRC des Basques. Les projets soutenus devront contribuer à la vitalité culturelle de la collectivité et favoriser l’accessibilité et la fréquentation des citoyennes et citoyens aux arts et à la culture. Une représentation du territoire tant du côté des artistes que des lieux de déploiement sera aussi considérée dans la sélection des projets.

La Commission culturelle lançait l’année passée un appel de projets similaire. Cette fois, les projets pourront se réaliser à l’intérieur d’un an, soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. L’enveloppe a de plus été bonifiée. «Nous avons la chance d’avoir un milieu culturel riche et dynamique. Avec cet appel, nous souhaitons offrir aux artistes et organismes de la MRC l’opportunité de présenter des projets qui pourront animer différents publics à différents moments de l’année», explique Bertin Denis, préfet et président de la Commission culturelle.

Pour toutes questions ou pour soumettre une demande, contacter l’agente de développement culturel Vickie Vincent au 418 851-3206, poste 3137 ou à [email protected] Il est possible de télécharger le formulaire et le document d’appel de projets dès le 7 mai sur le site de la MRC des Basques dans la section MRC, sous l’onglet Administration et Politiques, procédures et programmes. Les projets peuvent être déposés jusqu’au vendredi 11 juin à midi. L’Entente de développement culturel est une enveloppe budgétaire à laquelle contribuent la MRC des Basques et le ministère de la Culture et des Communications.