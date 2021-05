Le Tremplin de Dégelis se réinvente pour sa 21e présentation

Pour son 21e anniversaire, le Tremplin de Dégelis a pris une toute nouvelle direction. Du 19 au 22 mai, le festival sera présenté en diffusion en direct de la Place Desjardins de Dégelis sur le Web, un virage qui s’est accéléré au cours de la dernière année en raison de la pandémie.

Il était impensable pour le président du conseil d’administration du Tremplin, Christian Ouellet, que l’évènement n’ait pas lieu pour une deuxième année consécutive. «On voyait autour de nous le risque énorme de la deuxième puis de la troisième vague de la COVID-19. On ne voulait pas que le Tremplin soit relégué aux oubliettes et on avait l’intention de faire quelque chose de différent», explique-t-il. Le passage à la webdiffusion était la solution causant le moins d’effets négatifs sur l’avenir financier du Tremplin. Les surplus accumulés lors des éditions précédentes serviront à éponger un déficit anticipé cette année.

«On avait deux choix, soit on risquait de mourir ou on faisait le Tremplin avec un bras cassé. On a choisi de le faire de cette façon plutôt que de risquer de disparaitre du circuit», ajoute M. Ouellet. Certains participants en provenance de la France, de l’Ontario ou du Nouveau-Brunswick ont toutefois dû annuler leur présence en raison des restrictions sanitaires et de l’isolement préventif à respecter. Ce sont 31 artistes émergents en humour et en chanson qui offriront des performances sur la scène du Tremplin et qui repartiront avec plus de 50 000$ en prix, bourses et formations.

Le volet de formation a été conservé, mais il se déroule sur le Web. Cette semaine, les artistes du Tremplin de Dégelis pourront échanger avec la porte-parole de l’évènement, Luce Dufault, sur la plateforme Zoom. Tout ce qui implique des rassemblements ou des foules, comme les piquenique musicaux, les prestations dans les salles de spectacles et les 5 à7, par exemple, ont été abandonnés pour cette année. «Très tôt, nous avons pris la décision qu’il n’y aurait pas de spectateurs en 2021. On ne voulait pas jouer au yoyo avec les gens», ajoute Christian Ouellet. Cette décision s’est avérée la bonne puisque une partie de la région du Bas-Saint-Laurent (qui comprend le Témiscouata) est passée au palier des mesures spéciales d’urgence le 1er mai. Le but de cette diffusion sur le Web était aussi d’éviter un flux de gens de l’extérieur qui se déplaceraient vers Dégelis. La captation se déroulera sans public, mais avec le décor du Tremplin et un groupe de musiciens professionnels pour accompagner les participants, comme par les années passées.

Les spectacles présentés du 19 au 21 mai seront disponibles en ligne jusqu’à 18 h le lendemain. Les internautes doivent réserver leur accès au www.festivalletremplin.com. Le spectacle-gala du samedi 22 mai ne sera présenté qu’en direct en raison des restrictions liées aux droits d’auteur. Le mercredi 19 mai aura lieu la première finale des artistes dans les catégories Trampoline, dédiée aux 12 ans et moins, et Interprète 13-17 ans. Le lendemain, ce sera au tour des participants des catégories Interprète 18 ans et plus et Auteur-compositeur-interprète d’offrir leur prestation. Les humoristes présenteront leurs numéros le vendredi 21 mai. Le samedi 22 mai se tiendra un spectacle-gala dans lequel les quatre lauréats de 2019 donneront une prestation. Luce Dufault fera des interprétations lors de chacune de ces soirées. Toutes les informations sont disponibles au www.festivalletremplin.com.