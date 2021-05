Pierre Landry lance «Poussière de route», un recueil de douze nouvelles inédites

Originaire du Saguenay mais résidant aujourd’hui à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Pierre Landry annonce le lancement du recueil de nouvelles «Poussière de route». Il compte douze nouvelles originales qui se présentent comme autant de courts métrages illustrant les pans d’une réalité différente et imagée.

Les personnages s’y succèdent, originaux et colorés, qu’il s’agisse d’un fonctionnaire désabusé racheté par l’effet de chair, d’un inspecteur de police victime d’une horrible vengeance ou d’une toute jeune Sophie dotée de pouvoirs surnaturels. Trois des histoires de ce recueil se déroulent dans le Bas-du-Fleuve et une quatrième évoque un voyage «sur le pouce» dans une rutilante Chevrolet ‘69 en route pour Percé par une nuit d’orage. On y trouve de nombreuses références à l’histoire et à la géographie de la région d’adoption de l’auteur.

À la suite de ses études à Montréal qui auront culminé en l’obtention d’une maitrise en création littéraire à l’UQAM en 1998 que l’auteur a déménagé ses pénates dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a entre autre œuvré à titre de rédacteur en chef par intérim pour le journal Le Mouton Noir de Rimouski avant d’occuper le poste de directeur général du Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup.

Son passage à la muséologie l’aura mené à la présidence de la Société des musées du Québec, une fonction qu’il a assumée de 2011 à 2014. Comparse de Plume Latraverse avec qui il a fondé le groupe la Sainte-Trinité dans les années ‘70, et connu à cette époque sous le pseudonyme du Docteur Landry, Pierre Landry a cosigné un certain nombre de chansons avec Plume, une association qui a mené à la production du disque Triniterre, devenu aujourd’hui un classique. Auteur de chansons, poèmes et autres récits, l’auteur a notamment publié deux recueils dans les années 1990, «Prescriptions» et «Intraveineuses». Dans le Bas-Saint-Laurent, s’intéressant davantage à l’histoire régionale, Pierre Landry a été très proche de Victor-Lévy Beaulieu et des Éditions Trois-Pistoles où il a notamment fait paraitre huit titres en moins de douze ans entre 2005 et 2017.