Le court-métrage d'Annie St-Pierre primé à l'Annapolis Film Festival

«Les grandes claques» de la réalisatrice louperivoise Annie St-Pierre continue de se démarquer sur la scène internationale. Le cour-métrage a remporté le Prix du public - Meilleur court métrage au Annapolis Film Festival qui s'est clôturé le 18 avril dernier.

Ce prix s'ajoute aux deux prix remportés en mars dernier au festival South by Southwest (SXSW). Le jury lui a octroyé une mention spéciale de la Meilleure réalisation - Court-métrage et le prix Mailchimp Support the Shorts.

Rappelons que le court-métrage d'Annie St-Pierre avait été présenté en première mondiale au festival de film Sundance en janvier 2021. «Les grandes claques» ou «Like the Ones I Used to Know» dans la langue de Shakespeare est son deuxième court-métrage de fiction.

Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, «Les grandes claques» a été sélectionné pour le San Diego International Film Festival qui se tiendra du 14 au 16 mai.