Les rayons de la bibliothèque Françoise-Bédard accessibles dès maintenant

Après avoir ouvert partiellement ses portes pour le prêt-à-emporter, la bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup est maintenant suffisamment bien installée dans ses locaux temporaires pour accueillir les familles et citoyens dans les rayons, dès ce lundi 26 avril.

La bibliothèque temporaire a pignon sur rue au 75, rue de l’Hôtel-de-Ville, pour la durée du chantier d’agrandissement. Elle est ouverte les lundis, mercredis et samedis de 10 h à 17 h, les mardis, jeudis et vendredis de 11 h à 19 h et le dimanche, de 13 h à 17 h.

On estime à environ 15 % la proportion des collections grand public qui ont pu être logées dans les locaux d’appoint et à 25 % celle pour les collections jeunes et ados. Un minutieux travail de tri a été effectué ces derniers mois et semaines, afin de sélectionner les documents les plus récents ou populaires et maintenir une gamme étendue de choix pour les usagers de tous âges, malgré une superficie réduite.

Dès lundi, les abonnés pourront circuler dans la bibliothèque, en respectant la distanciation de 2 mètres et en portant le couvre-visage. La capacité d’accueil totale a été fixée à 10 visiteurs, alors qu’elle est d’une bulle familiale dans la section Jeunes. Par conséquent, il est possible de devoir patienter lors des heures les plus achalandées et la compréhension de tous est sollicitée. Un poste informatique accessible à l’heure et deux espaces de travail seront également disponibles. Tous sont désinfectés entre les utilisations et les lieux sont dotés du wifi.

Avant d’entrer, les retours devront être déposés dans la chute à livres située devant la porte extérieure. Une quarantaine de 24 heures continue d’être observée pour ceux-ci, par mesure de précaution. L’envoi des avis de retard reprendra à compter du début mai, bien que les frais de retard soient désormais abolis. Pour les mises de côté, conseils de lecture ou autre information, on peut appeler au 418 862-4252, écrire à [email protected] ou consulter le VilleRDL.ca.