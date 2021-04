«Élégante chair», la nouvelle création de Mars elle danse

Malgré une année 2020 grandement perturbée, la compagnie de danse contemporaine de Trois-Pistoles Mars elle danse et sa chorégraphe Soraïda Caron n’ont rien perdu de leur élan créatif et développent une nouvelle pièce intitulée «Élégante chair».

Deux résidences de création auront lieu pour aller plus loin dans cette œuvre au Centre d’art de Kamouraska du 12 au 23 avril puis à Vaste et Vague de Carleton-sur-Mer du 16 au 28 mai avec présentation publique (si la situation sanitaire le permet) le vendredi 28 mai.

«Élégante chair» est une exposition chorégraphique qui explore trois tableaux inspirés par quatre sculptures de l’artiste de verre rimouskoise Ito Laïla Lefrançois : Can’t stop thinking about love and my body, Caller le caribou, Racines défoliantes et Cheptel et Linceuls.

«Ces œuvres mi- humaines, mi-paysages m’interpellent par leur cohérence avec mon univers. Je me rends compte qu’Ito et moi chérissons une obsession pour le corps qui ouvre les chemins de notre vulnérabilité : moi dans la mobilité et elle dans l’immobilité. Dans ‘’Élégante chair’’, je tente, par différents procédés chorégraphiques, d’unifier les corps aux sculptures afin d’offrir de nouvelles avenues interprétatives», déclare la chorégraphe.

Et si les œuvres immobiles d’Ito semblaient mobiles? Et si la danse devenait sculpture? En plus de ces résidences, «Élégante chair» sera présentée au OFFTA (OFF–Festival TransAmériques, festival international de danse et théâtre à Montréal) les 4 et 5 juin à 19 h 30 ainsi qu’à l’automne dans l’est du Québec. D’autres projets sont en ébullition et vous seront communiqués ultérieurement.