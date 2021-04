Le déménagement de la bibliothèque Françoise-Bédard est complété

Après quelques semaines de fourmillement pour déménager des dizaines de milliers de livres, documents, ainsi que des meubles et autres équipements, la bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup rouvrira partiellement ses portes ce lundi 12 avril. Elle est située au 75, rue de l’Hôtel-de-Ville, à quelques pas de l’intersection avec la rue Lafontaine.

Alors que, d’une part, le classement et l’aménagement sont à finaliser dans les locaux temporaires et que, de l’autre, la situation sanitaire demeure préoccupante dans la région, la bibliothèque ouvrira d’abord en formule prêt-à-emporter.

Les usagers pourront donc communiquer avec la bibliothèque du lundi au vendredi afin de faire préparer une commande de livres, à récupérer dans les trois jours. Pour ce faire, il suffit de composer le 418 862-4252, d’écrire à [email protected] ou d’utiliser le formulaire disponible au VilleRDL.ca. Ils pourront ensuite passer récupérer leurs emprunts sur les heures d’ouverture, soit les lundis, mercredis et samedis de 10 h à 17 h, les mardis, jeudis et vendredis de 11 h à 19 h et le dimanche, de 13 h à 17 h.

Jusqu’à ce dimanche 11 avril inclusivement, la chute à livres de la Maison de la culture demeurera opérationnelle. Dès lundi matin, les retours s’effectueront exclusivement au 75, rue de l’Hôtel-de-Ville, où une nouvelle chute à livres attendra les lecteurs devant la porte extérieure. Malgré la réouverture de la bibliothèque, il n’y a toutefois pas lieu de se précipiter tous à la fois pour rapporter ou renouveler ses documents, alors que l’échéance des prêts en circulation au moment de fermer a été reportée au 10 mai, justement pour éviter la cohue au retour.

Il est finalement à noter qu’un espace de stationnement débarcadère de 15 minutes est disponible le long du bâtiment, pour les passages rapides à la chute à livres ou au prêt-à-emporter. Tous les autres dans la descente le long de l’édifice sont réservés à Postes Canada et ne peuvent être utilisés par les usagers de la bibliothèque. Ceux-ci sont invités à plutôt utiliser les stationnements publics du 86, rue de l’Hôtel-de-Ville et de la rue Devost, ainsi que celui de l’hôtel de ville.