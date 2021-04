Loïc Lafrance lance un premier extrait musical en solo

L’auteur-compositeur-interprète originaire de Saint-Antonin, Loïc Lafrance, a lancé le 21 mars son premier extrait musical réalisé en solo intitulé «Jalouser les refrains». Au cours des derniers mois, il s’est tourné vers l’autoproduction afin d’enregistrer ses propres chansons et poursuivre son processus créatif malgré la pandémie.

Ce premier extrait se voulait tout d’abord un cadeau de Saint-Valentin pour sa copine, mais Loïc Lafrance planche aussi sur un projet d’album. «Si j’avais un qualificatif à donner à ma musique, je dirais que c’est du indie alternatif, de l’acoustique expérimental. J’essaie de trouver un son et une esthétique différents de ce qui a déjà été fait», explique-t-il.

Afin de continuer à créer, il s’est procuré du matériel d’enregistrement et en a appris les rudiments en ligne et sur le tas. Son album abordera entre autres le thème de vieillir.

Jalouser les refrains by Loïc Lafrance

«C’est un enjeu qui me travaille en ce moment. Je vis le passage vers le monde des adultes et je veux l’amener de ma perspective», complète-t-il. Parmi ses influences, il énumère Ludovic Alarie et Avec pas d’casque, notamment.

Loïc Lafrance était aussi la voix du groupe Ski d’fond qui a remporté en novembre 2019 la finale locale de Cégeps en spectacles au Cégep de Rivière-du-Loup. Il partageait la scène avec Noé Bédard, Léo Gabriel de la Sablonnière et Gabriel Chouinard. La formation musicale avait lancé par la suite un vidéoclip de sa chanson «Anti monochrome» en mai 2020. Loïc Lafrance habite maintenant à Québec, il est étudiant au certificat en musique - culture musicale de l’Université Laval.