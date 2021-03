Nouvelle date de spectacle pour La Otra Orilla à Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup en spectacles annonce le report du spectacle «RITE» de La Otra Orilla, au mercredi 19 mai à 20 h. L’équipe du Centre culturel Berger devait présenter le spectacle au mois de mars dernier, mais avait dû annuler pour des raisons hors de son contrôle.

Le spectacle s’ajoutera à la programmation du mois de mai qui sera annoncée en totalité prochainement. Avec ce spectacle explosif et viscéral, La Otra Orilla fait table rase et revient à l’essence, aux fondements de l’art flamenco. «RITE» est la symbiose du corps, de la voix, de la guitare, des percussions, de quatre artistes à leur apogée : Myriam Allard, Hedi Graja, Caroline Planté et Miguel Medina.

Pour plus d’informations : rdlenspectacles.com ou la billetterie du Centre culturel Berger au 418 867-6666.